BITTER SWEET/ Anticipazioni 4 luglio: Ferit sedotto da Buse? Bulut con gli Onder

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 4 LUGLIO

Dura prova per Ferit nella puntata di Bitter Sweet del 4 luglio. Le trame della soap opera turca che, nella versione originale è formata da 26 episodi, stanno diventando sempre più avvincenti. Il rapporto tra Ferit e Nazli non è più solo professionale anche se i due non riescono a dichiararsi apertamente. Per il manager, però, sta per arrivare una nuova delusione. Il giorno della sentenza che deciderà con chi dovrà vivere il piccolo Bulut sta per arrivare: Ferit spera fermamente di poter ottenere nuovamente la custodia del nipotino, ma gli Onder non si arrenderanno così facilmente. In particolare, Haan tirerà fuori tutta la sua cattiveria per distruggere l‘immagine di Ferit e togliergli definitivamente la possibilità di crescere il bambino. Cosa accadrà, dunque, esattamente nella nuova puntata di Bitter Sweet? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

BITTER SWEET: FERIT SEDOTTO DA BUSE?

Per distruggere l‘immagine di Ferit, Hakan pensa che l‘unico modo sia dimostrare la sua instabilità sentimentale. Decide così di stringere un accordo con Buse: la donna dovrà sedurre e conquistare il manager dietro un lauto compenso. Buse accetta, ma quando si ritrova da sola con Ferit decide di raccontargli tutta la verità. Ferit scopre così che l‘Onder ha pagato la donna per portarlo a letto. Furioso, Ferit rimanda la vendetta avendo in mente un unico obiettivo: ottenere nuovamente la custodia di Bulut. Arriva così il giorno dea sentenza: Ferit pensa di poter vincere senza problemi anche perché il piccolo Bulut, ascoltato dal giudice, dichiara di voler vivere con Ferit e Nazli. Hakan, però, sfodera delle fotografie in cui l’Aslan appare prima in compagnia di Buse e poi della Piran. Il giudice, così, ritiene che la sua condotta non sia adatta per crescere un bambino e affida nuovamente Bulut agli Onder.

BITTER SWEET: NAZLI CONSOLA FERIT?

Amareggiato e deluso dalla decisione del giudice, Ferit è costretto a dover accettare la sentenza anche se spera di trovare una soluzione per ribaltare tutto. Nazli vorrebbe stargli vicino e consolarlo con un semplice abbraccio, ma non riesce a dimostrare al suo capo ciò che prova. La stessa cosa accade a Ferit che, pur avendo capito di essere legato a Nazli da un sentimento importante, non riesce a lasciarsi andare. I due, infatti, appaiono così vicini, ma allo stesso tempo così lontani. Anche gli amici si rendono conto dell’incapacità di entrambi di confessare i propri sentimenti. I due, tuttavia, sono decisi a riportare a casa il piccolo Bulut. Il comune obiettivo li aiuterà ad ammettere ciò che provano l‘uno per l‘altra?



