Bitter Sweet/ Anticipazioni 5 luglio: Ferit perde Bulut mentre Nazli…

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 5 LUGLIO

Venerdì 5 luglio, alle 14.45 su canale 5, prima del consueto appuntamento con Il Segreto, la soap opera spagnola più amata dal pubblico italiano, va in onda l’ultima puntata settimanale della soap turca Bitter Sweet che sta facendo compagnia ai telespettatori in questa calda estate. La trama di Bitter Sweet è ormai entrata nel vivo. Nazli, la giovane cuoca che lavora come collaboratrice domestica per Ferit, ha instaurato con il proprio capo un rapporto confidenziale che non ha nulla a che fare con quello professionale. Nella nuova puntata, Ferit e Nazli si ritroveranno molto vicini nell’affrontare un duro colpo che Hakan, acerrimo nemico di Ferit, infliggerà all’affascinante manager. Nazli, dunque, riuscirà ad aiutarlo? Tra i due scoppierà finalmente la passione?

BITTER SWEET: FERIT E NAZLI NON RIESCONO A DICHIARARSI

Dopo aver trascorso insieme tantissimo tempo, Nazli e Ferit cominciano a provare un sentimento importante l’uno per l’altra. I due, inoltre, hanno deciso di unire le forze per cercare di far riottenere a Ferit la custodia del nipotino Bulut che è stato momentaneamente affidato a Hakan e Demet. Tuttavia, pur essendo sempre più vicini, i due non riescono a dichiararsi. Proprio Nazli, tuttavia, è la persona che riesce a rasserenare Ferit e a non fargli perdere fiducia nel futuro. Pur essendo molto legata al proprio capo, però, Nazli non è ancora riuscita a raccontargli la verità su Asuman. Al suo posto, lo faranno i perfidi Hakan e Demet?

BITTER SWEET: FERIT PERDE BULUT

Dopo aver ricevuto una grossa somma di denaro da Hakan per cercare di sedurre Ferit e screditare così la sua immagine, Buse decide di fare un passo indietro raccontando al manager tutta la verità sul perfido piano dell’Onder. Nonostante il tradimento, però, Hakan riesce comunque ad ottenere la custodia di Bulut grazie ad una mossa del proprio avvocato che, mostrando delle foto in cui Ferit appare in compagnia di diverse donne, scredita la sua immagine. Per Ferit, è un durissimo colpo. Nazli riuscirà ad aiutarlo superando così il dolore per continuare la sua personale battaglia contro Hakan?





