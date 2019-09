BITTER SWEET/ Anticipazioni 6 e 5 settembre: Asuman tenta il suicidio!

Quella che sta arrivando è una vera e propria tempesta destinata a cambiare il destino dei protagonisti di Bitter Sweet e, in particolare, quello di Asuman. La giovane sorella di Nazli oggi raggiungerà la casa di Musaffer armata di pistola e saranno proprio le sue immagini intenta a sparare e le sue minacce a finire nelle mani di Hakan che, a quel punto, minaccerà la sorella che dovrà rinunciare alla sua famiglia con Ferit e il piccolo Bulut. Il dolore sarà troppo grande per tutte e due le sorelle che, a quel punto, finiranno nuovamente per discutere. Questa volta Asuman apparirà molto provata, più del solito, e sarà a quel punto che penserà seriamente che l’unico modo per non fare più del male alla sorella sarà quello di uccidersi. Nelle prossime puntate la vedremo salire su un terrazzo pronta a buttarsi di sotto mentre la sorella e Fatos la pregheranno in tutti i modi di non farlo. Chi le salverà la vita questa volta? (Aggiornamento di Anna Montesano)

BITTER SWEET, ANTICIPAZIONI PUNTATA 6 SETTEMBRE

Bitter Sweet torna in onda domani con l’ultima puntata della settimana per regalare al pubblico ultimi momenti di leggerezza ad un passo dalla nuova tempesta che metterà a rischio la vita di Nazli e Asuman. La prima finirà nelle grinfie di Hakan mentre la seconda tenterà addirittura il suicidio ma, fino a quel momento, domani troveremo le due coppie alle prese con una simpatica gita. Ferit e Nazli ci hanno preso gusto e anche domani decideranno di prendersi del tempo per andare in giro e, addirittura, ad una lezione di ceramica per stare insieme spensierati e allontanarsi dalla fastidiosa Leman adesso piazzata in casa loro. Anche Deniz farà lo stesso chiamando Asuman e invitandola al luna park per passare momenti insieme da amici. La giovane dirà di sì alla proposta dell’amico soprattutto per allontanarsi agli ultimi scossoni e dallo scontro con Musaffer, come andrà tra loro?

BITTER SWEET, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 SETTEMBRE

Lacrime e ancora lacrime per Asuman che si sente sempre più sola e sempre più in pericolo per via di Musaffer e per il no di Deniz che ha chiarito che tra loro c’è solo amicizia. Dall’altra parte c’è però Nazli all’oscuro di quello che sta succedendo alla sorella e sempre più innamorata di Ferit. L’imprenditore presto dovrà tenere testa alla madre pronta a capire se questo matrimonio è reale oppure no, ma, intanto, quelli tra Ferit e Nazli potrebbero essere i loro ultimi baci. Dopo la notte d’amore passata allo chalet, i due torneranno a coccolarsi oggi ma solo una volta arrivati a letto dopo aver affrontato la signora Leman. La coppia e Bulut adesso potevano essere una famiglia vera ma i problemi sono sempre dietro l’angolo e le nuove minacce di Hakan potrebbero cambiare ancora tutto. Cosa succederà oggi in Bitter Sweet?

ASUMAN UCCIDERA’ MUSAFFER?

Penultima puntata della settimana per Bitter Sweet che torna in onda oggi e domani con le ultime puntate “mini” prima del gran finale di venerdì prossimo. La serie turca sta per volgere al termine e i fan sono già disperati ma quello che non sanno è che da oggi si susseguiranno una serie di colpi di scena che lasceranno tutti senza fiato. La protagonista della nuova puntata di oggi sarà proprio Asuman. La giovane ha ricevuto una chiamata dal suo aguzzino che adesso la attende per quello che dovrebbe essere un lavoro da corriere per avere indietro le fantomatiche foto che la ritraggono nuda. Dopo averci pensato a lungo, oggi la vedremo raggiungere ancora quella casa ma con tanto di pistola nella borsa e quando lui si mostrerà di nuovo un bugiardo spingendola ad accontentare un suo gruppo di amici con favori sessuali, lei brandirà l’arma pronta a vendicarsi e inizierà a sparare senza sapere che le telecamere la stanno riprendendo e che tutto quello che sta facendo è un regalo ad Hakan, pronto ad usare tutto contro Nazli.

BITTER SWEET: LA SIGNORA LEMAN PRONTA AD INDAGARE SU NAZLI

Dall’altra parte avremo un altro piccolo problema: la signora Leman. Nell’ultima puntata di Bitter Sweet abbiamo visto la signora parlare prima con Pelin e poi con Deniz proprio del matrimonio di Nazli e Ferit, ma oggi farà di più piazzandosi proprio a casa del figlio per osservare da vicino i due e, in particolare, la nuora. I due torneranno dal loro viaggio più forti di prima ma l’imbuto si sta stringendo e tra Hakan e la signora Leman, arriveranno gli ultimi scossoni che metteranno tutto a dura prova, riusciranno a superare questi ultimi scogli per arrivare al loro meritato lieto fine? E’ ancora difficile da dire visto che la signora Leman e Nazli arriveranno presto ai ferri corti e a quel punto sarà curioso scoprire Ferit da che parte starà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA