Bitter Sweet/ Anticipazioni 6 agosto: Nazli e Ferit si sposano, ma…

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 6 AGOSTO

Nelle antcipazioni della puntata di Bitter Sweet, in onda martedì 6 agosto, Nazli decide di sacrificare se stessa accettando di sposare Ferit per il bene del piccolo Bulut. Nonostante abbia fatto l’impossibile per incastrare Hakan che considera il vero colpevole della morte di sua sorella e suo cognato, Ferit non è ancora riuscito ad ottenere le prove per poter incastrare il nemico. L’Onder, infatti, ha intorno a sè una fitta rete di contatti grazie ai quali riesce a farla franca. L’Aslan, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi ed è disposto a tutto non solo per scoprire la verità sull’incidente che ha causato la morte dei genitori di Bulut, ma anche per ottenere l’affidamento del bambino. Per riuscirci, però, ha bisogno dell’aiuto di Nazli che accetta nonostante i rapporti tra loro non siano più idilliaci.

BITTER SWEET: NAZLI ACCETTA DI SPOSARE FERIT

Il giudice ha deciso di affidare definitivamente il piccolo Bulut a Demet e Hakan che, essendo sposati, secondo la legge, garantirebbero una vita più stabile al bambino. La sentenza sconvolge Ferit che, tuttavia, non ha acuna intenzione di arrendersi, L’Aslan ha in mente un piano per riprendersi il bambino, ma per riuscirci, ha bisogno dell’aiuto di Nazli. L’unico modo, infatti, che l’Aslan ha di far cambiare idea al giudice è dimostrare di avere una vita sentimentale stabile. Chiede così a Nazli di sposarlo. Una richiesta che spiazza la Piran che, tuttavia, non sopportando di vedere Bulut triste, accetta. Per convincere tutti, però, Nazli e Ferit devono trovare una storia verosimile.

BITTER SWEET: HAKAN MINACCIA DENIZ

Dopo aver ottenuto la custodia di Bulut, l’intento di Demet e HaKan è mettere le mani anche sull’azienda di famiglia. I due, così, propongono a Deniz di cedere le sue azioni in cambio dell’affidamento di Bulut con il quale potrebbe conquistare definitivamente il cuore di Nazli. Deniz, però, rifiuta categoricamente di aiutare la sorella e il suo diabolico marito. Nonostante sia ferito dalla decisione di Nazli di sposare Ferit, Deniz decide di non cadere nel tranello del cognato che, nel frattempo, deve anche gestire un altro fallimento.



