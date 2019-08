Bitter Sweet/ Anticipazioni 7 agosto: Nazli muore? Demet la rinchiude in…

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 7 AGOSTO

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet in onda mercoledì 7 agosto, alle 14.45 su canale 5, Nazli rischierà di morire. La giovane cuoca, dopo aver accettato di sposare Ferit per aiutarlo a riconquistare la custodia del piccolo Bulut, affidato in via definitiva dal giudice a Demet e Hakan, scatenerà la reazione della sorella di Deniz che, da sempre innamorata dell’Aslan, non accettando il matrimonio, scaglierà la propria rabbia contro la giovane cuoca. Demet, infatti, disposta a tutto pur di liberarsi di Nazli e di entrare nel cuore di Ferit, rinchiuderà Nazli in una cella frigorifera. La giovane cuoca riuscirà a liberarsi? Ferit si accorgerà del pericolo che correrà la sua futura sposa? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni della puntata odierna.

BITTER SWEET: NAZLI E FERIT SI FIDANZANO

Nazli ha deciso di accettare la proposta di fidanzamento di Ferit. Per non destare sospetti, Ferit organizza tutto nel dettaglio, mettendo su una storia che non desti sospetti. Per rendere tutto credibile, Ferit annuncia il fidanzamento ufficiale durante la conferenza stampa per promuovere il ristorante. La notizia, però, non rende felici tutti. I genitori di Nazli, in particolare, non vedono di buon occhio il fidanzamento non fidandosi affatto di Ferit. Quest’ultimo, però, riesce a convincerli delle sue buone intenzioni e, così, il giorno del sì, finalmente arriva. Nonostante il giorno del sì sia alle porte, Ferit e Nazli restano a lavoro fino all’ultimo momento non immaginando che la scelta di restare a lungo a lavoro metterà nei guai Nazli.

BITTER SWEET: DEMET UCCIDE NAZLI?

Nonostante debba sposarsi, Nazli decide di portare a termine le commissioni per il ristorante. Si ferma così dal pescivendolo per ritirare alcuni ordini. Ad aspettarla, però, c’è Demet che, follemente gelosa, la rinchiude in una cella frigorifera. Nazli è seriamente in pericolo. La bassa temperatura, infatti, rischia di ucciderla. Nessuno, infatti, riesce ad immaginare cosa sia successo alla giovane cuoca. Mentre Nazli rischia di morire, Ferit e Deniz la attendono all’altare, ma il suo ritardo comincia a preoccuparli.



