Bitter Sweet/ Anticipazioni 9 agosto: Ferit arrestato per spaccio di droga, ma…

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 9 AGOSTO

Venerdì 9 agosto, alle 14.45, subito dopo il doppio appuntamento con Una Vita, canale 5 trasmette una nuova puntata di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Per la soap opera turca che ha conquistato subito il cuore dei telespettatori italiani si tratta dell’ultima puntata prima della pausa. Per tutta la settimana di Ferragosto, infatti, Bitter Sweet si fermerà lasciando spazio ai film d’amore di Inga Lindstrom. Nazli e Ferit, i protagonisti di Bitter Sweet, torneranno così in onda lunedì 19 agosto. Prima della pausa, però, Bitter Sweet regalerà ancora grandi emozioni ai propri fans. Per Nazi e Ferit, infatti, si avvicina il momento della verità: grazie al matrimonio, riusciranno ad ottenere l’affidamento di Bulut? Andiamo a scoprire tutte e anticipazioni.

BITTER SWEET: L’ARRESTO DI FERIT

Nazli e Ferit sono ormai marito e moglie. I due, così, attendono con ansia l’udienza che deciderà il futuro di Bulut: il bambino resterà a vivere con Hakan e Demet o il giudice deciderà di accontentare il piccolo affidandolo allo zio Ferit e alla sua bellissima moglie? Hakan, disposto a tutto pur di non perdere la guerra contro Ferit, decide di giocare sporco mettendo della droga nei camion dell’azienda. Ferit, così, viene arrestato per spaccio di droga, ma fortunatamente, riesce a cavarsela. Mentre Hakan pensa di essersi liberato, almeno per un po’, dell’Aslan, quest’ultimo torna in libertà e, a sua volta, denuncia Hakan che è così sottoposto alla sorveglianza della polizia.

BITTER SWEET: DEMET INCASTRATA?

Se Nazli ha deciso di sposare Ferit per amore di Bulut rendendosi, però, conto di provare qualcosa d’importante per l’Aslan, Fatos decide di non sposare più Engin. Nel frattempo, al ristorante, Asuman scopre che Burak è una spia di Demet e riferisce tutto a Nazli e Ferit i quali cercano d’incastrare la sorella di Deniz. I due, così, danno appuntamento a Demet, ma Hakan si accorge delle loro intenzioni e, al posto della moglie, all’appuntamento, manda i suoi uomini…





