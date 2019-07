Bitter Sweet/ Anticipazioni 9 luglio: Nazli scappa da Ferit

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 9 LUGLIO

Le anticipazioni della puntata di Bitter Sweet, in onda martedì 9 luglio, alle 14.50 su canale 5 dopo il consueto appuntamento con Una Vita promettono grandi emozioni per i telespettatori più romantici. La trama della soap opera turca è ormai entrata nel vivo e l’inizio di una storia d’amore tra i due protagonisti, Nazli e Ferit, sta per diventare realtà. Tuttavia, per l’architetto e la giovane cuoca ci sono ancora tanti ostacoli da superare. Il loro rapporto continua a viaggiare sulle montagne russe e i problemi che Ferit è costretto ad affrontare per la cattiveria di Hakan e Demet che stanno facendo di tutto per togliergli il nipote Bulut non fanno che metterli più in crisi. Tuttavia, il muro tra i due, con il bacio, è definitivamente crollato, ma ciò non significa che possano vivere serenamente la loro storia. Cosa accadrà, dunque, nella puntata odierna? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

BITTER SWEET: FERIT E NAZLI RITROVANO BULUT

Dopo la decisione del giudice di affidarlo nuovamente a Demet e Hakan, il piccolo Bulut reagisce negativamente desiderando, al contrario, vivere con lo zio Ferit e Nazli a cui si è molto affezionato. Deluso e arrabbiato per tutto ciò che è costretto ad affrontare pur essendo solo un bambino, Bulut scappa di casa scatenando la preoccupazione di Ferit, timoroso che possa essere rapito e che possa capitargli qualcosa di brutto. Nazli, preoccupata quanto lei, decide di aiutarlo a cercare Bulut che viene così ritrovato nella sua vecchia casa. Entrambi possono tirare un sospiro di sollievo e tornare a pensare al loro rapporto che sta diventando sempre più complicato.

BITTER SWEET: NAZLI SCAPPA DA FERIT

Se Bulut è tornato a casa, sano e salvo, chi scappa è Nazli. Dopo aver baciato Ferit, la giovane cuoca non sa più come comportarsi non riuscendo a nascondere l’imbarazzo. Da una parte è felice di essersi avvicinata così tanto a lui al quale vorrebbe aprire totalmente il suo cuore, ma dall’altro, non sa se sia giusto continuare a stargli vicino senza avere il coraggio di raccontargli la verità su Asuman. Nazli, così, si allontana sempre di più da Ferit il quale, accorgendosi del suo strano comportamento si rende conto che qualcosa non va. Per distrarsi, Ferit decide di aiutare Deniz con il menù del suo locale non mettendo in conto il rischio d’illuderlo: Deniz, infatti, prova un forte sentimento per lei e potrebbe male interpretare il suo gesto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA