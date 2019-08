BITTER SWEET/ Anticipazioni dal 19 al 23 agosto: il matrimonio nullo di Ferit e Nazli

Anticipazioni Bitter Sweet 19-23 Agosto

Le prossime puntate di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore andranno in onda su Canale 5 lunedì 19 e mercoledì 21 agosto. Il serial televisivo turco segue le vicende di Nazli (Özge Gürel), Ferit (Can Yaman) e dei personaggi che gravitano attorno alla loro storia d’amore. Gli episodi, della durata di 45 minuti ciascuno, vanno in onda sulla prima rete Mediaset dal lunedì al venerdì. Dopo la pausa di Ferragosto, la regolare programmazione riprende lunedì 19, con gli episodi 51 e 52 in onda tra le 14.51 e le 16.46. Nella prima puntata, Ferit desidera fare la sua prima apparizione pubblica al fianco di sua moglie, ma Nazli si rifiuta. L’occasione è la serata inaugurale della mostra di Deniz, a cui lei non intende partecipare. Engin, intanto, decide di lasciare Fatos e glielo comunica ufficialmente. Lei la prende bene, anzi appare sollevata, perché entrambi sono intenzionati a restare amici.

Bitter Sweet: Deniz scopre il segreto del matrimonio

Negli episodi 53 e 54, in onda martedì 20 agosto, Deniz ha un incidente con la moto. Dopo il litigio con la sorella, Asuman decide di trasferirsi a casa di Deniz anche per prendersi cura di lui. Fatos ed Engin, intanto, scoprono di condividere il segreto circa il matrimonio di Nazli e Ferit. Anche Deniz, in seguito, scopre la verità e gliela fa presente. Gli sposi credono che sia stata Asuman a spifferarlo in giro, ma Deniz assicura che non è così. Nella puntata successiva, Ferit e Nazli si ritrovano in tribunale per il processo sull’affidamento di Bulut. Deniz, però, ha mangiato la foglia: ha scoperto, infatti, che il loro matrimonio non è legalmente valido. Nel frattempo, Hakan è in casa e sta parlando con Bekir. Demet origlia, e scopre dei dettagli circa l’assassinio del fratello. Poco dopo scopre che è stato suo marito a progettare di ucciderlo, e per questo decide di lasciarlo. Hankan reagisce con rabbia alle accuse, temendo che lei possa denunciarlo. Demet non è meno agitata: lui la convince a scaricare la tensione contro un bersaglio disegnato su una porta.

