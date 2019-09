Bitter Sweet/ Anticipazioni puntata 9 settembre: Ferit difende Nazli da sua madre

Anticipazioni Bitter Sweet 9 settembre

A Bitter Sweet un nuovo ciclone rischia di mandare in frantumi la ritrovata serenità di Nazli e Ferit. Si tratta della signora Leman, che opportunamente manipolata da Pelin, spera di sottrarre al loro controllo il piccolo Bulut. La perfida signora Aslan, infatti, continuerà a far sentire il proprio giudizio nell’educazione del piccolo di casa, con interferenze costanti anche nel matrimonio tra Nazli e Ferit. La sua presenza, nei prossimi episodi, diventerà infatti sempre più ingombrante, ma aiuterà Ferit, ancora ferito dalla sua anaffettività, a trovare il modo di fare i conti con il passato. A sostenerlo nell’elaborare quanto accaduto sarà ancora una volta Nazli, che ascolterà il suo racconto e lo aiuterà a voltare pagina. Il pubblico di Bitter Sweet sa già qual è stato l’evento che ha causato l’allontanamento di Fertti da sua madre. Oggi, però, Ferit finalmente troverà il modo di confidarsi con sua moglie, determinata a fargli superare quel dolore che fino a oggi lo ha lacerato.

Bitter Sweet: la signora Leman all’attacco

Anche se sappiamo che la signora Leman è stata influenzata dalle parole di Pelin e da ciò che poco dopo le ha rivelato Denis, nella prossima puntata di Bitter Sweet scopriremo quali sono i veri motivi alla base del suo odio nei confronti di Nazli. La mamma di Ferit approfitterà delle prime ore del mattino per scagliarsi contro sua nuora, alla quale rimprovererà di essersi alleata con sua sorella nella vicenda dell’affidamento di Bulut. La signora Leman riaprirà una ferita che sembrava rimarginata, ma che causa a Nazli ancora un gran dolore. Questa volta, però, la cuoca potrà contare sul supporto di suo marito, che riuscirà a mettere un freno alle parole di sua madre. Forte di quanto accaduto alla su famiglia, l’imprenditore ricorderà infatti alla sua “amata” madre che tutti possono sbagliare e che anche lei, in passato, ha commesso diversi errori. Riuscirà Nazli a far breccia nel cuore di sua suocera?

Bitter Sweet: Asuman volta pagina, ma…

Nell’ultima puntata di Bitter Sweet abbiamo lasciato Denis e Asuman intenti a scappare dalla sala giochi. Lontani dai loro inseguitori, i tre ragazzi si rifugeranno nel loft di Denis, dove daranno il via a una nuova lezione di chitarra. Sarà l’occasione, per Asuman, di parlare e ripensare a quanto accaduto fino a oggi, forte di una nuova consapevolezza che potrebbe segnare per sempre il suo personaggio. La sorella di Nazil ha infatti intenzione di chiudere i ponti con il passato. Vuole smetterla di comportarsi come una ragazzina capricciosa, agire di impulso e causare guai a chi le sta attorno. Asuman vuole infatti scrivere un nuovo capitolo della sua vita, e naturalmente spera di poter dare il via al suo nuovo corso assieme a Denis. Asuman non sa però che qualcosa sta per travolgere la sua vita: rimettendo in ordine alcuni vecchi spartiti di Deniz, farà cadere a terra il piccolo registratore che Demet ha nascosto a casa di suo fratello. Nuovi guai in arrivo per la sorellina di Nazli?



