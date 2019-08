Bitter Sweet/ Anticipazioni 26-30 Agosto: arriva in città l’ex fidanzata di Ferit

Anticipazioni Bitter Sweet dal 26 al 30 Agosto

Nuove puntate emotivamente ricche di colpi di scena quelle di Bitter Switter. La serie turca con i perfetti “ingredienti d’amore”, andrà in onda per tutta la settimana, da lunedì 26 a venerdì 30 agosto alle 14.45 su Canale 5. Cosa accadrà? A seguire ecco la trama e le anticipazioni degli appuntamenti che vedremo da oggi fino all’arrivo del weekend (dove mancheranno circa 15 giorni al termine). È il compleanno di Ferit e Nazli gli prepara una festa a sorpresa chiamando vecchi amici tra cui anche Pelin, la quale pare essere un grande amore di Ferit che però poi ha tradito. Hakan mette un’altra spia all’interno dell’azienda di Ferit. Fatos ha un incontro importante di lavoro con uno stilista di fama mondiale. Ferit cerca Tahir ovunque senza riuscire a trovarlo. Nazli intanto, comincia ad impartire le sue lezioni di cucina. Il party all’insaputa di Ferit genererà notevoli sorprese e molte novità che metteranno in discussione gli equilibri dei suoi protagonisti.

Bitter Sweet: Nazli viene a sapere che Pelin è l’ex fidanzata di Ferit e…

A Bitter Sweet dopo la festa infatti, Ferit e Nasli ritrovano l’intesa perduta. E per una buona novella, ne esiste sempre un’altra un po’ meno interessante: l’arrivo in città da parte dell’ex fidanza di Ferit, Pelin, donna attraente con un forte ambizione di vendetta. Nazli viene a sapere che Pelin è l’ex fidanzata di Ferit e questo determina qualche contrasto nella coppia. Ferit ha creduto alla notizia dell’aborto che ha subito Pelin (un fatto completamente architettato da Hakan e Demet) ed è rimasto molto turbato dalla rivelazione. Così, senza dire nulla a Nazli, ha chiesto proprio a Pelin di incontrarsi per delle spiegazioni. Nel corso della puntata di giovedì, Nazli invita Pelin a casa sua per capire meglio quali siano le sue effettive intenzioni nei confronti di Ferit. Cihan sta tentando di far fare nuovi investimenti a Ferit così che Hakan possa demolirlo definitivamente. Demet, sempre più disperata, trova un registratore e mette in atto il suo piano: fa ammettere tutto ad Hakan mentre lei lo registra per avere le effettive prove che tanto ricercava.

