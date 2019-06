BITTER SWEET, INGREDIENTI D’AMORE/ Anticipazioni 11 giugno: Nazli licenziata?

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET INGREDIENTI D’AMORE 11 GIUGNO

Il pomeriggio d’amore di canale 5, dopo Beautiful e Una Vita, continua con Bitter Sweet, Ingredienti d’amore, la nuova soap opera turca che punta a conquistare il cuore del pubblico italiano. La dolce protagonista della soap è Nazli, una giovane cuoca che, per risolvere i problemi economici, ha accettato di lavorare come cuoca personale e collaboratrice domestica di un facoltoso manager che, però, è maniaco dell’ordine. Nazli, infatti, vorrebbe organizzare la cucina in base alle proprie esigenze, ma per non rischiare il licenziamento, è costretta ad obbedire totalmente agli ordini che arrivano dall’alto. Finora, però, Nazli non ha ancora incontrato il suo capo ed è convinta che sia un signore anziano. Nella puntata in onda oggi, martedì 11 giugno, alle 14.45 su canale 5, però, Nazli conoscerà finalmente il suo capo cancellando dubbi e paure. Tra i due scoppierà il colpo di fulmine? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

PRIMO INCONTRO TRA NAZLI E FERIT A BITTER SWEET INGREDIENTI D’AMORE

Nazli ha cominciato a lavorare per Ferit, un manager che, non avendo tempo per se stesso, affida ad altri la gestione della propria vita domestica. Nazli, così, è stata assunta per occuparsi della cucina e delle varie faccende domestiche. Durante i primi giorni di lavoro, la giovane cuoca ha legato subito con Bulut, il nipote di Ferit che ha subito preso in simpatia la nuova cuoca dello zio. Una sera, il piccolo, sarà affidato alle cure di Ferit e chiederà a Nazil di preparare la cena e di trascorrere la serata con lui e lo zio. Non potendo rifiutare, Nazli accontenterà il bambino e la serata proseguirà senza intoppi. Sarà l’inizio di una nuova amicizia destinata a trasformarsi presto in amore? Qualcosa, però, rovinerà la serata. Asuman, infatti, la sorella di Nazli si intrufolerà a casa di Ferit sottraendo qualcosa di importante. Nazli scoprirà tutto? Denuncerà la sorella o si assumerà la colpa rischiando il licenziamento?

© RIPRODUZIONE RISERVATA