BITTER SWEET, INGREDIENTI D’AMORE/ Anticipazioni 12 giugno: Nazli e Ferit a festa

BITTER SWEET ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA

Bitter Sweet Ingredienti d’amore torna a far compagnia al pubblico di canale 5 anche oggi, mercoledì 12 giugno. Subito dopo l’appuntamento quotidiano di Una Vita, le emozioni estive delle reti Mediaset continuano con la nuova storia d’amore tra Nazli e Ferit, legati da un rapporto professionale che, presto, si trasformerà in amore. Nella puntata in onda oggi, Nazli e Ferit parteciperanno ad una festa dove saranno alle prese con imprevisti e colpi di scena destinati ad avere conseguenze sul loro rapporto. Dopo aver rotto l’imbarazzo trascorrendo insieme una serata in compagnia di Bulut, il nipotino del manager, Nazli e Ferit si ritroveranno circondati da gente importante dove la giovane chef sarà la protagonista involontaria anche di una brutta figura. A salvarla, però, sarà proprio l’affascinante Ferit per il quae comincerà a mostrare un interesse particolare.

BITTER SWEET: UN BICCHIERE DI TROPPO PER NAZLI

Per dimenticare i problemi causati dalla sorella Asuman, Nazli accetterà l’invito della sua professoressa partecipando ad un’importante festa dove incontrerà anche il suo capo Ferit, socio del signor Nakatami, l’organizzatore dell’evento. L’incontro metterà in evidente imbarazzo entrambi che, tuttavia, cercheranno di godersi l’evento mondano. Impacciata, però, Nazli andrà a sbattere contro una persona rovesciandole addosso il contenuto del bicchiere. Il signor Nakatami, dopo aver osservato la scena, rimprovererà Nazli minacciandola di cacciarla. A salvarla sarà proprio Ferit che convincerà il suo socio a concederle una seconda possibilità. Nel corso della serata, la giovane cuoca alzerà un po’ il gomito. La decisione di bere per dimenticare i problemi, dunque, causerà nuovi problemi a Nazli con Ferit o le permetterà di sciogliersi dando così ascolto ai sentimentii che comincia a provare per il suo capo?

