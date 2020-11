Bitti, alluvione e frane: crolla ponte/ Video maltempo Sardegna: 3 morti, un disperso

Sono tre i morti nell’alluvione che si è scatenato a Bitti, in provincia di Nuoro. Un uomo è stato travolto dall’acqua mentre era all’interno del suo fuoristrada, un anziano è annegato in casa mentre la terza vittima potrebbe essere una donna anziana. Ma risulta un altro disperso. È drammatica la situazione in Sardegna a causa del maltempo. Forze dell’ordine, Protezione civile e vigili del fuoco stanno provando insieme a volontari e barracelli di recuperare le vittime e soccorrere la popolazione colpita. I tecnici dell’Enel dopo aver superato una frana sono arrivati nel centro abitato per riparare un guasto che ha fatto saltare la corrente e l’uso dei cellulari. A coordinare le operazioni di soccorso il sindaco Giuseppe Ciccolini. Ma come riportato da La Nuova Sardegna, sono ore di apprensione per il maltempo anche a Galtellì, dove arrivano grosse portate d’acqua dalla diga di Preda Othoni. Per questo è stata disposta l’evacuazione di 150 persone che vivono nella parte bassa del paese.

MALTEMPO IN SARDEGNA: CROLLATO UN PONTE

Disagi per il maltempo nel Nuorese e in Ogliastra. Violenti nubifragi si stanno abbattendo da stanotte. Frane e allagamenti bloccano diverse strade, perché nelle campagne di Orune è crollato un ponte. La zona di Villacidro invece è rimasta isolata: la strada statale 196 che porta al centro abitato è impraticabile, così come la provinciale 61 e la statale 197. Il maltempo in Sardegna imperversa anche nella zona sud della provincia di Oristano. Qui Terralba e San Nicolò Arcidano sono le aree più colpite, disagi anche a Marmilla. Come evidenziato da La Nuova Sardegna, in queste zone le pompe sommerse di cantine e scantinati non sono entrate in funzione a causa dell’interruzione dell’energia elettrica. Nel frattempo, si sono allagate strade e piani seminterrati. Per precauzione sono state chiuse le scuole. Lo sono anche a Cagliari, Olbia, Quartu e tanti altri comuni della Sardegna, dove la Protezione civile invita la popolazione a restare a casa.





