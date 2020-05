BJ Hogg, morto l’attore de Il Trono di Spade/ “Un grande uomo. Famiglia devastata”

Pubblicità

È morto all’età di 65 anni l’attore nordirlandese BJ Hogg, protagonista della serie tv “Game of Thrones – Il trono di spade“, in cui ha interpretato Ser Addam Marbrand. Hogg è morto a Lisburn, la sua città natale che si trova nell’Irlanda del Nord, proprio nel giorno in cui avrebbe invece dovuto festeggiare il suo compleanno. Al momento non si conoscono le cause della morte anche se, dalle prime ricostruzioni, pare che l’attore non avesse patologie pregresse. Oltre al Trono di Spade, l’attore ha recitato in molte serie tv e telefilm del piccolo schermo britannico. Hogg ha inoltre recitato anche in una ventina di film, tra i quali “Niente di personale” (1995), “Resurrection Man” (1998), “Titanic Town” (1998), ” Ember – Il mistero della città di luce” (2008), “Sua Maestà” (2012).

Morto BJ Hogg, l’addio dell’agente: “Era un grande uomo”

A dare la notizia della scomparsa di BJ Hogg, poi diffusa dalla Bbc, è stato Geoff Stanton, l’agente dell’attore. In un lungo messaggio di cordoglio ha infatti scritto: “Non ci sono parole per esprimere il dolore in questo momento. Era un grande uomo, una grande personalità e un attore eccezionale.” E ha poi aggiunto: “La sua famiglia sarà devastata e il mio cuore è vicino a loro. È stata una delle persone più gentili che io abbia mai conosciuto, è una grande perdita per tutti”. Seppur molto conosciuto in Gran Bretaglia, Hogg ha poi trovato successo anche in America proprio grazie alla serie della HBO. Ne “Il Trono di spade” non compare nel cast fisso, ma appare in diversi episodi e in un ruolo ricorrente durante le prime tre stagioni.



