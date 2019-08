Bjorg Lambrecht è morto/ Ciclista 22enne vittima di una caduta al giro di Polonia

Bjorg Lambrecht è morto: coinvolto in un brutto incidente nel corso della terza tappa del Giro di Polonia – con partenza da Chorzów e arrivo a Zabrze – il 22enne non ce l’ha fatta. L’annuncio della sua scomparsa è stata data dal suo team, la Lotto Soudal, che ha scritto in una nota: «La più grande tragedia possibile che potesse accadere alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra di Bjorg è avvenuta … Riposa in pace Bjorg». Il giovane corridore belga è stato coinvolto in una brutta caduto nel corso della tappa del giro polacco e le sue condizioni sono parse gravi fin da subito: Lambrecht è stato trasportato in elicottero d’urgenza all’ospedale di Rybnik: lì il giovane atleta ha ricevuto una rianimazione di emergenza, per poi essere sottoposto ad intervento chirurgico. Il suo stato di salute però era troppo grave: i medici non hanno potuto fare che constatarne il decesso poco dopo le 18.30 di oggi, lunedì 5 agosto 2019.

BJORG LAMBRECHT E’ MORTO: AVEVA 22 ANNI

Dopo quello occorso all’italiano Lorenzo Gobbo, un altro grave incidente nel mondo del ciclismo e questa volta le conseguenze sono state tragiche: appena ventiduenne, Bjorg Lambrecht si è spento. Il classe 1997 di Gand era considerato come uno dei talenti più interessanti del movimento belga: professionista dal 2018, un anno fa si è aggiudicato la terza tappa del Tour des Fjords, arrivando al secondo posto della classifica generale e assicurandosi la classifica riservata ai ciclisti giovani. Il suo Palmares evidenzia le grandi qualità: basti citare l’argento all’Europeo su strada Under 23 a Plumelec 2016 e l’argento ai Mondiali Under 23 a Innsbruck 2018. Centinaia i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia per la prematura scomparsa di un giovane atleta, morto mentre praticava quella che era la sua passione fin da bambino…





