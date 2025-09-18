L'ex tennista Bjorn Borg si racconta svelando la battaglia contro il tumore e ricordando il periodo trascorso con Loredana Bertè.

L’ex tennista Bjorn Borg con una carriera sportiva importantissima in cui spiccano 11 titoli del Grande Slam, di cui 5 Wimbledon consecutivi, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica pubblicata sul numero del 17 settembre 2025 in cui ha parlato della battaglia contro il tumore svelando come sta effettivamente in questo momento. “Mi sono operato di un cancro alla prostata molto aggressivo, invito tutti gli uomini a fare prevenzione perché è un tumore silenzioso”, ha spiegato.

L’ex tennista, inoltre, ha aggiunto di non aver avuto altra scelta che operarsi immediatamente: “Il medico mi ha detto che se avessi voluto continuare a vivere avrei dovuto operarmi immediatamente e così ho fatto”.

Bjorn Borg: la relazione con Loredana Bertè

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica, inoltre, l’ex tennista ha anche parlato della storia d’amore avuta con Loredana Bertè che, stando a quello che ha raccontato, l’avrebbe salvato dal periodo più difficile della sua vita: “Le devo la vita. Mi trovò a letto incosciente, chiamò l’autoambulanza, all’ospedale mi fecero una lavanda gastrica“.

La storia con l’artista italiana, tuttavia, non riuscì mai a decollare: “Loredana voleva comprensibilmente un figlio, era mia moglie e aveva sei anni più di me, per lei andai a depositare un campione di sperma per l’inseminazione. Per salvarmi però, ho capito che dovevo fuggire da lei e da quell’ambiente. Per ripulirmi mi trasferii a Londra e ripresi ad allenarmi. Poi quando mi sono risposato, lei mi denunciò per bigamia e con quell’accusa non potevo più mettere piede in Italia, e comunque a Milano non ci sono più voluto tornare”.