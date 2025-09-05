Bjorn Borg è malato di tumore, questo racconterà l'autobiografia del tennista svedese presto in uscita

Bjorn Borg è malato di tumore, la rivelazione nell’autobiografia

Dopo una giornata presa completamente dalla morte di Giorgio Armani e dal ricordo del mondo dello sport e non solo dello stilista piacentino, nel periodo in cui gli US Open stanno arrivando alle loro fasi finali, i tifosi e gli appassionati di tennis hanno dovuto ricevere un’altra cattiva notizia, Bjorn Borg è malato di tumore. L’indiscrezione non è ancora stata confermata e secondo quello che sostengono i media svedesi non verrà fatto fino all’uscita del prossimo libro dell’ex campione di tennis, un’autobiografia nella quale ripercorrerà tutta la sua carriera, dagli esordi ai trionfi raccontando aneddoti e storie.

Un indizio sul futuro annuncio della malattia poi si può leggere anche nell’anticipazione sui contenuti del libro che si può leggere su Amazon e altri store online dove si legge che tra tutte le sfide affrontate, vinte o perse, contro amici e rivali ce n’è un’ultima che ancora non è terminata e che sarà quella più difficile di tutte. Secondo quanto riportano fonti vicine all’ex tennista, il cancro avrebbe colpito la prostata e il campione svedese starebbe lottando già da diverso tempo con terapie e cure per estirparlo, sconfiggendo così l’ultimo ostacolo di una vita vissuta sempre a mille.

Bjorn Borg è malato di tumore, la carriera del tennista svedese

Bjorn Borg è malato di tumore ora che a 69 anni ma durante la sua carriera è stato dominatore del mondo del tennis per gran parte degli anni ‘70 durante i quali ha vinto 1 volta gli Australian Open, nel 1974, per ben 4 volte il Roland Garros, nel 1974, 1975, 1978, 1979, per 4 volte Wimbledon, nel 1976, 1977, 1978, 1979, e per 2 volte gli US Open, nel 1976, 1979. Storica è poi la sua rivalità con il tennista statunitense John McEnroe, che sarà presente anche nel libro in uscita e che oltre ad essere una rivalità sportiva era anche nello stile di gioco e di vita.

Lo svedese infatti era caratterizzato da una freddezza in campo che gli permetteva di non perdere mai la concentrazione durante gli incontri mentre l’americano aveva un carattere ribelle che spesso sfociava in scatti d’ira che potevano portarlo a grandi prestazioni e vittorie o a perdere di mano la partita. Simile differenza è anche quella tra i due numeri uno attuali, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, con il numero uno italiano più freddo, calcolatore e sempre concentrato qualsiasi cosa accada mentre lo spagnolo si fa prendere più facilmente dalla rabbia e dai momenti difficili.