Bjorn Borg, ex marito Loredana Bertè/ “Dopo 6 anni di matrimonio mi ha detto….”

Bjorn Borg è l’ex marito di Loredana Bertè. Un amore controverso quello nato tra l’ex campione di tennis e la regina del rock italiano che hanno infiammata per anni le pagine dei settimanali di gossip con le loro litigate. Un’unione che ha spinto la coppia anche al matrimonio poi naufragato dopo poco tempo per incomprensioni e differenti visioni della vita. Proprio la cantante italiana in diversi occasioni parlando del matrimonio con Borg l’ha definito la fesseria più grande della sua vita. Durante gli anni di matrimonio con l’ex numero uno del tennis, infatti, la Bertè decise perfino di mettere in stand-bye la sua carriera artistica. Una scelta che oggi non rifarebbe assolutamente.

“La mia fesseria più grande? Lasciare la mia carriera per seguire Björn in Svezia. Credevo di farmi una famiglia ma non è andata così” – ha detto la Bertè che in occasione del lancio del suo ultimo disco di inediti “Manifesto” è tornata a parlare della turbolenta relazione con Borg. “Sono stata la donna più invidiata quando ho sposato Borg e ho fatto pena quando sono tornata in Italia: avevo sperato che in questo passaggio sulla terra avrei lasciato dei figli e invece lui non era d’accordo, me l’ha detto dopo 6 anni di matrimonio. Mi sono fatta pena da sola perché certe domande si fanno prima” – ha detto a gran voce la cantante.

“Era bello come il sole. Lo incrociavo in aeroporto ma al tempo pensavo ad altro”. Con queste parole Loredana Bertè ha ricordato i primi incontro con l’ex marito Bjorn Borg. A presentarli è stato l’ex fidanzato famoso Adriano Panatta, anche se i due si incrociarono per la prima volta nella ridente Ibiza. L’amore tra Loredana e Bjorn è folle, ma dura quanto un gatto in tangenziale visto che dopo poco tempo i due decidono di prendere strade completamente diverse. Il desiderio di Loredana era quello di farsi una famiglia e avere dei figli, ma ben presto scopre che non era corrisposto dal marito per cui aveva lasciato perfino l’Italia per trasferirsi in Svezia. ”

“Lasciare la mia carriera per seguire Björn Borg in Svezia. Credevo di farmi una famiglia ma non è andata così” ha raccontato la cantante che proprio per il turbolento rapporto con l’ex campione di tennis nel 1991 ha tentato perfino il suicidio. “Il rapporto tra me e Björn era ormai entrato in una spirale stranissima, fatta di giochi audaci. Finché quella notte, per dimostrargli il mio amore, ho ingoiato un tubetto degli stessi tranquillanti che aveva preso lui. Poi, quando mi sono accorta che mi stavo addormentando, ho chiamato un amico suo: “Dì a Bjorn che gli voglio bene”. Lui ha capito, ha chiamato la polizia che ha sfondato la finestra e mi ha salvato” ha raccontato la Bertè.



