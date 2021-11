Björn Borg, ex marito Loredana Bertè/ Lei: “La mia fesseria più grande…”

Björn Borg è un ex tennista svedese che è stato sentimentalmente legato alla celebre cantante Loredana Bertè. Il nome del campione torna spesso alla ribalta quando si parla di Loredana Bertè e dei suoi grandi amori. I due sono stati sposati dal 1989 al 1992, ma la cantante non conserva un ricordo eccezionale del tennista, a causa degli alti e bassi della loro storia d’amore. Una storia non lunghissima ma comunque molto intensa che finì con la separazione.

In una recente intervista Loredana ha raccontato i suoi rimpianti più grandi relativi a quella relazione, riconoscendo a se stessa di aver fatto cose che oggi non rifarebbe più. “Lasciare la mia carriera per seguire Björn in Svezia fu la mia fesseria più grande”, ha spiegato l’artista. Evidentemente, col senno di poi, Loredana Bertè è giunta alla conclusione che non ne valesse la pena.

Björn Borg e Loredana Bertè, il primo incontro a fine ottanta. Poi una relazione burrascosa

Björn Borg e Loredana Bertè si sono conosciuti alla fine degli anni ottanta, dopo la rottura con Roberto Berger. La cantante si innamorò quasi a prima vista del tennista e da quel momento cominciò una relazione complessa e molto spesso tormentata. A quanto pare, infatti, Björn Borg mal tollerava gli impegni musicali della cantante, che arrivò al punto di cancellare persino una lunga ed importante tournée organizzata da David Zard.

Per un periodo significativo, a causa della storia con il campione tennista, la Bertè rinunciò a sviluppare la sua carriera. Una decisione che ancora oggi fa riemergere il dolore nel cuore della mitica Loredana, che in quel periodo tentò – proprio come Björn Borg – il suicidio, in entrambi casi per fortuna sventato.

