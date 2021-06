Bjorn Borg, ex marito Loredana Bertè/ Una storia d’amore tormentata, perché si sono lasciati?

Bjorn Borg e Loredana Bertè, perché è finita la loro relazione d’amore?

Tennista svedese classe 1956, Bjorn Borg è l’ex marito di Loredana Bertè. Tra gli sportivi della sua categoria è uno di quelli con il maggior numero di titoli vinti: si parla di 11 al Grande Slam, di cui 6 al Roland Garros (è secondo solo a Rafael Nadal) e 5 consecutivi a Wimbledon. Dal 1977 al 1981 è stato al numero uno del ranking Atp ed è a tutti gli effetti tra i tennisti più grandi di sempre.

I suoi record resistono tuttora: la sua percentuale di vittorie in carriera è dell’82,72% degli incontri disputati, 70% dei quali contro giocatori fra i primi dieci al mondo per tecnica e risultati. Le sue eccezionali conquiste hanno fatto sì che la popolarità del tennis crescesse molto negli anni Settanta: da allora, il tennis è tra gli sport più praticati al mondo. Quanto a lui, nel 1979, fu il primo a guadagnare più di un milione di dollari in una stagione. Abbandonò la racchetta a soli 26 anni, a causa del logorio psicofisico per una carriera breve, ma allo stesso tempo intensissima.

La vita privata di Bjorn Borg, ex marito Loredana Bertè

Bjorn Borg è nato a Stoccolma e cresciuto a Sodertalje, nei pressi della capitale svedese. La sua vita privata (sentimentale) è stata molto tormentata, prima e dopo Loredana Bertè: nel 1980 sposò la collega rumena Mariana Simionescu, salvo poi divorziare appena tre anni dopo. In seguito ebbe un figlio, Robin, dalla modella Jannike Bjorling, sua connazionale. Il primo incontro con la Bertè risale all’estate del 1988, quando entrambi si trovavano a Ibiza. In realtà, i due si erano già conosciuti anni prima, in occasione del Roland Garros del 1973; all’epoca, infatti, Loredana frequentava già il mondo del tennis, essendo fidanzata con Adriano Panatta, che quella volta oltretutto lo batté. Nel 1989, Borg tentò il suicidio, e fu proprio la Bertè a salvarlo. Pochi mesi dopo, i due si sposarono a Milano prima con rito civile e poi con rito religioso.

Bjorn Borg e Loredana Bertè: una relazione difficile

Il matrimonio tra Bjorn Borg e Loredana Bertè fu molto bersagliato dalla stampa scandalistica. La stessa cantante tentò di suicidarsi, nel 1991, e i due si separarono un anno dopo. Il tennista vive attualmente con Patricia Ostfeldt, dalla quale ha avuto un altro figlio, Leo. Dopo la sua unione con la Ostfeldt, la Bertè lo denunciò per bigamia e gli chiese cinque milioni di euro di danni per il mancato mantenimento.



