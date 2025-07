Bla Bla Baby è una commedia fantastica di Fausto Brizzi con protagonista Alessandro Preziosi. Nel cast anche Maria Di Biase e Matilde Gioli

Mercoledì 9 luglio 2025 va in onda, in prima serata su Rai 1 alle ore 21:30, la commedia di genere fantastico intitolata Bla Bla Baby. Si tratta di un progetto cinematografico italiano, prodotto nel 2022 da Rai Cinema e Eliseo Multimedia, scritto e diretto da Fausto Brizzi, firma di numerose commedie di grande successo negli ultimi anni come Notte prima degli esami, Ex e Maschi contro Femmine.

La parte musicale è invece realizzata da Bruno Zambrini, che con il regista ha lavorato a numerosi progetti per il grande schermo, a partire dalla pellicola d’esordio di quest’ultimo.

Il protagonista è interpretato da Alessandro Preziosi, già diretto da Brizzi in Maschi contro Femmine (2010) e nel suo sequel Femmine contro Maschi (2011). Al suo fianco la spumeggiante Matilde Gioli, recentemente tornata al cinema con la commedia Fatti vedere di Tiziano Russo (2025). Nel cast sono compresi anche i seguenti attoriMaria Di Biase, Nicolas Vaporidis, Massimo De Lorenzo, Cristiano Caccamo e Chiara Noschese.

La trama del film Bla Bla Baby: un omogeneizzato che dà un potere molto particolare

Bla Bla Baby racconta la storia di Luca (Alessandro Preziosi), un uomo alla disperata ricerca di un lavoro che finisce per essere assunto nell’asilo nido di un’azienda.

Qui si trova a lavorare fianco a fianco con Celeste e Doriana (Maria Di Biase e Chiara Noschese), ma fa fatica ad accettare questa situazione professionale dopo che per anni ha rincorso il successo.

Luca si trova così a dover gestire omogeneizzati e pannolini, capendo ben poco del motivo per cui questi piccoli bambini piangano e urlino.

Una sera, però, mentre è a casa di un suo amico, mangia per sbaglio un omogeneizzato contaminato e la mattina seguente scopre di avere un’improvvisa dote straordinaria: i pianti e le urla dei bambini ora sono per lui comprensibili e si sono trasformati in vere e proprie parole.

Proprio grazie a questa straordinaria capacità il protagonista riuscirà finalmente a gestire i piccoli ospiti della struttura e a ideare un’app stupefacente chiamata proprio Bla Bla Baby.