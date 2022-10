Black Adam da oggi al cinema/ Dwayne Johnson nei panni del supereroe DC ex cattivo

Black Adam arriva finalmente oggi, 20 ottobre 2022, nelle sale cinematografiche italiane. Il nuovo film vede protagonista Dwayne Johnson nei panni di un supereroe della DC, sotto la direzione di Jaume Collet-Serra e la distribuzione di Warner Bros Pictures. Si tratta di un cinecomic che va ad aggiungersi all’universo cinematografico della DC, che vede fra i grandi protagonista Batman, Superman, Acquaman, Wonder Woman e via discorrendo.

Ovviamente non possiamo spoilerarvi nulla, ma secondo alcuni rumors non confermati, in Black Adam potrebbe esservi Henry Cavill, o meglio Superman, per rafforzare appunto il legame fra il nuovo film Dc e le precedenti pellicole. Tante le curiosità legate al film, a cominciare dal fatto che il costume realizzato per Dwayne Johnson, conosciuto anche come The Rock, prevedeva dei muscoli finti che però sono stati eliminati, visto che le braccia dell’attore di origini samoane non riuscivano ad entrare nella tuta. Per quanto riguarda la sinossi, invece, Black Adam ci racconta la storia appunto di questo supereroe che utilizzo i poteri degli Dei per vendetta, divenendo di fatto prigioniero di se stesso.

BLACK ADAM, LA TRAMA DEL FILM CON DWAYNE JOHNSON

Dopo 5.000 anni in cui il protagonista è passato da uomo a mito, fino a divenire leggenda, Black Adam scopre che la sua forma di giustizia, proveniente dalla rabbia, è messa a dura prova dalla Justice Society al cui interno troviamo altri supereroi come Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone.

Fra gli attori protagonisti nel film, oltre a The Rock, troviamo Aldis Hodge (Hawkman), Noah Centineo (Atom Smasher), Quintessa Swindell (Cyclone), e un brillante Pierce Brosnan reciterà dei panni del Dr. Fate, e che negli scorsi giorni, per promuovere il film, si è presentato con un completo totalmente rosa lucido. A completare il cast, Sarah Shahi, Marwan Kenzari, Mo Amer e Bodhi Sabongui. La regia di Black Adam è affidata come detto sopra a Jaume Collet-Serra, mentre la sceneggiatura è firmata da Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani. Di seguito il trailer di Black Adam, che ricordiamo, è da oggi al cinema.

