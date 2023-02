BLACK ADAM/ Dwayne Johnson magnetico nel DC Extended Universe

Un film attesissimo, in grado di accendere il dibattito ma soprattutto di portare la gente in sala. Black Adam di Jaume Collet-Serra si divide tra pregi e difetti, ma il coraggio dell’operazione merita un enorme plauso. L’opera è ora disponibile in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD per Warner Bros. Home Entertainment. Disponibile anche l’edizione limitata esclusiva Film & Funko POP! contenente 2 dischi (Blu-ray, 4K Ultra HD) e un’imperdibile action figure in vinile di Black Adam alta circa 11 cm. All’interno della versione Blu-ray anche tanti esclusivi contenuti speciali per scoprire tutti i retroscena e la curiosità del film. Tra questi: The History of Black Adam, Who is the Justice Society, From Soul to Screen, Black Adam: A New Type of Action, Costume makes the Hero e molto altro ancora!

SINOSSI – Quasi 5.000 anni dopo essere stato dotato dei poteri onnipotenti degli antichi dei – e imprigionato altrettanto rapidamente – Black Adam (Johnson) viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno. Johnson recita accanto ad Aldis Hodge (“City on a Hill”, “Quella Notte a Miami”) nel ruolo di Hawkman, Noah Centineo (“Tutte le Volte che Ho Scritto Ti Amo”) nel ruolo di Atom Smasher, Sarah Shahi (“Sex/Life”, “Rush Hour – Missione Parigi”), Marwan Kenzari (“Assassinio sull’Orient Express”, “La Mummia”), Quintessa Swindell (“Voyagers”, “Trinkets”) nel ruolo di Cyclone, Mo Amer (“Mo”, “Ramy”), Bodhi Sabongui (“A Million Little Things”) e Pierce Brosnan (“Mamma Mia! ” e James Bond) nel ruolo del Dr. Fate.

Undicesima pellicola del DC Extended Universe, Black Adam è l’adattamento cinematografico dei fumetti DC Comics creati da Otto Binder e C.C. Beck sul celebre antieroe. La narrazione è quella tipica dei DC Films, con tante emozioni e diversi colpi di scena. Riflettori accesi soprattutto sulle intense scene d’azione e di combattimento, sequenze piuttosto lunghe e ammalianti. Degno di nota il lavoro sugli effetti speciali, ma buona parte del merito della riuscita del lungometraggio va a The Rock, qui nelle vesti anche di coproducer: enormi passi da gigante per l’ex wrestler, oltre il carisma c’è di più.

