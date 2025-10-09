Black Adam è un film con protagonista Dwayne Johnson nei panni del supereroe rivale di Shazam, qui in uno spin-off diretto da Jaume Collet-Serra

Black Adam, film su Italia 1 diretto da Jaume Collet-Serra

Black Adam è un film USA di fantascienza e azione distribuito nel 2022 dalla Warner Bros Picture, che verrà trasmesso giovedì 9 ottobre 2025 su Italia 1 in prima serata, alle ore 21:20. La pellicola è uno spin-off di Shazam!, sempre della DC Extended Universe.

Fanno parte del cast Dwayne Johnson nel ruolo del protagonista Teth-Adam, Pierce Brosnan nel dottor Fate, Quintessa Swindell in Cyclone, Marwan Kenzari in Sabbac, Aldis Hodge in Hawkman, Sarah Shahi in Adrianna Tomaz e Noah Centineo nei panni di Atom Smasher.

Lo spagnolo Jaume Collet-Serra è il regista del film che ha esordito sulla scena cinematografica nell’horror prodotto da Robert Zemeckis La maschera di cera. Ha diretto, inoltre, Goal II-Vivere un sogno e il discusso thriller Orphan.

Lawrence Shell ha firmato, invece, la fotografia di “Black Adam”: vanta una candidatura agli Oscar per il suo brillante lavoro nel successo Joker e, la sua stretta collaborazione con Tod Philipps, lo ha portato al successo in Una notte da leoni.

La trama del film Black Adam: un’alleanza tra nemici

In Black Adam si narra di un tempo in cui a Kahndaq dominava il malvagio Ahk-Ton, che aveva schiavizzato il suo popolo costringendolo a estrarre l’Eternium per forgiare la potentissima Corona di Sabbac. Solo un giovane coraggioso tenterà di ribellarsi, trovando però la morte: il martire divenne ben presto l’eroe Black Adam riportato in vita dal mago Shazam per liberare la nazione.

Una nuova tirannia si affaccia 5000 anni dopo, questa volta per mano dell’organizzazione terroristica Inergang: sarà l’archeologa Adriana Tomaz a richiamare in vita Black Adam, dopo essere venuta a conoscenza della volontà dei terroristi di appropriarsi della Corona di Sabbac. In un mondo moderno, il supereroe troverà l’ostruzione della Justice Society of America, metaumani con lo scopo di limitare i temibili e incontrollati poteri di Black Adam.

Entrambi, però, finiranno per allearsi per combattere un nemico ben più terrificante che minaccia Kahndaq. Alla fine il nemico sarà sconfitto e Adam riceverà la tanto agognata libertà dalla Justice Society of America, diventando poi protettore della città di Kahndaq.