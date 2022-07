BLACK BIRD/ La miniserie dove la finzione finisce nella realtà

È una storia vera, quindi la visione può risultare ancora più angosciante del previsto. Black Bird racconta, infatti, l’esperienza sconvolgente di James Keene che, arrestato per spaccio di droga e detenzione di un piccolo arsenale illegale, viene condannato a 10 anni di detenzione. In cambio di questa dura pena gli viene proposto di collaborare e aiutare la FBI a trovare prove contro un serial-killer, detenuto in un carcere di massima sicurezza e che rischia di essere rimesso in libertà.

Il serial-killer è Larry Hall, sospettato di aver assassinato decine di ragazzine tra il Missouri e l’Indiana. Con la passione per le rievocazioni delle grandi battaglie della guerra di indipendenza, a cui partecipa come comparsa, Larry sembra giocare con gli investigatori ammettendo omicidi mai commessi e facendo finta di essere un millantatore in cerca di visibilità. Compito di James è diventarne amico e raccogliere informazioni utili a incastrarlo. Se riuscirà in questa missione, potrà uscire di carcere con la fedina penale pulita.

Il trasferimento nel carcere di sicurezza, il racconto della vita violenta che si svolge al suo interno e le vicende incrociate delle due famiglie a cui i due protagonisti appartengono – e da cui dipendono molti dei loro guai – fanno da sfondo a un thriller psicologico, dove come spesso accade, la finzione finisce nella realtà ed è sempre più difficile distinguere il bene dal male. Alla fine James riesce davvero a diventare amico di Larry e a raccogliere le sue confessioni, ma questo complica e non risolve la vicenda.

Interpreta James Keene l’attore britannico Taron Egerton (Kingsman – Secret Service, Kingsman – Il cerchio d’oro), mentre nei panni del serial killer Larry Hall troviamo l’attore comico statunitense Paul Walter Hauser (Crudelia, Richard Jewell). Presente nel cast nel ruolo dell’agente locale Brian Miller che indaga sui casi di omicidio Gregory Kinnear (Qualcosa è cambiato, per cui ha ricevuto la nomination all’Oscar, The Kennedys) e Ray Liotta (Quei bravi ragazzi), qui nella sua ultima interpretazione nei panni del padre di James.

Prodotta da Apple Tv+, i primi 4 episodi della miniserie sono disponibile sulla piattaforma dall’8 luglio, mentre gli ultimi due lo saranno i prossimi venerdì. Tratta dal romanzo autobiografico di James Keene “In With The Devil”, la serie è stata sceneggiata e prodotta da Dennis Lehane, mentre la regia dei primi tre episodi è stata affidata al premio Oscar Michaël R. Roskam.

Da vedere.

