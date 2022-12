Black Blues Brothers, chi sono/ Hanno conquistato Papa Francesco e Re Carlo III

Black Blues Brothers, chi sono

I Black Blues Brothers saranno ospiti di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 13 dicembre, di Oggi è un altro giorno. Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi, Peter Mnyamosi Obunde e Sammy Mwendwa Wambua sono cinque giovani acrobati circensi di origini keniote (ma vivono a Noventa di Piave), specializzati nella rivisitazione del film “The Blues Brothers” di John Landis. La band sarà al Teatro Olimpico di Roma, dal 13 al 18 dicembre, con il suo tributo musicale e acrobatico al cult movie che ha conquistato 500.000 spettatori in tutto il mondo, superando le 800 date in 350 città: piramidi umane, limbo col fuoco, salti con la corda e nei cerchi, gag esilaranti, divertenti striptease e spassose sfide di ballo accompagnate dall’indimenticabile colonna sonora del leggendario film “The Blues Brothers”.

Black Blues Brothers hanno conquistato Papa Francesco e Re Carlo III

I Black Blues Brothers si sono esibiti anche davanti a Papa Francesco, che si è personalmente congratulato con loro durante il Giubileo dello Spettacolo Popolare. Anche Principe Alberto di Monaco ha assistito al loro show durante la cena di gala dei Rolex Master di Tennis allo Sporting Club di Monte Carlo. Infine anche Re Carlo III di Inghilterra ha lodato l’enorme talento i cinque artisti per la loro esibizione alla Royal Variety Performance, lo storico evento televisivo ideato dalla famiglia reale inglese che dal 1912 accoglie i più grandi nomi della danza, del teatro e del circo. A gennaio 2023 si esibiranno al Festival di Monte Carlo, ideato dal Principe Ranieri e ora portata avanti dalla Principessa Stéphanie, e allo showcase dell’Association of Performing Arts Professionals di New York. I Black Blues Brotrhers si sono esibiti anche in show tv come “Le plus grand cabaret du monde” e “Tú Sí Que Vales Italia”.

