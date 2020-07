Black Butterfly non va in onda, perché?/ Su Rai 3 C’era una volta in America

Black Butterfly non va in onda come previsto su Rai 3, perché la morte di Ennio Morricone ha cambiato tutto. È così che è stato stravolto il palinsesto della terza rete di Stato, prontissima ad omaggiare uno dei più grandi artisti della storia con uno dei suoi lavori cinematografici più noti, C’era una volta in America di Sergio Leone. Il film custodisce al suo interno alcuni singolari epiloghi come quello della carriera dello stesso Leone, maestro del cinema western che qui decide di fare una summa del suo lavoro cambiando genere e usando il gangster movie per raccontando la sua poetica. Per quanto riguarda Black Butterfly invece la Rai ha deciso di prendersi tempo, non è stata infatti annunciata una nuova data per la sua messa in onda.

Black Butterfly non va in onda, perché? Il cambio del palinsesto

La morte di Ennio Morricone ha portato la tv italiana a un cambiamento improvviso di programmazione e per questo Black Butterfly non andrà in onda. Al suo posto vedremo C’era una volta in America di Sergio Leone. Cambio anche in casa Mediaset dove al posto dell’annunciato Interstellar su Canale 5 vedremo Baarìa di Giuseppe Tornatore altra opera dove il maestro ha messo le mani e il talento per la colonna sonora. Tornando a Once upon a time in America, per citarlo col suo titolo originale, la colonna sonora vinse i Los Angeles Film Critics, i Bafta e il Nastro d’argento. Fu nominato anche ai Golden Globe senza però riuscire a vincere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA