Black Butterfly/ Video, su Rai 3 il film con Antonio Banderas (16 agosto 2020)

Black Butterfly ci giunge dal non lontano 2017 il film protagonista della prima serata di Rai 3 oggi, 16 agosto 2020, con inizio alle 21,20. Si tratta di un ottimo thriller ideale per inchiodare il pubblico del piccolo schermo in una serata ispirata da cinema, birra e pizza, giusto per inquadrare il mood perfetto. Ambi Pictures, Paradox Studios, Battleplan Productions, Compadre Entertainment sono il team produttivo che scelse per la regia Brian Goodman, un cineasta poco prolifico, comunque giovane, che ha però scelto la direzione nelle serie Tv. Lo incontriamo infatti in ‘Lost’, in ‘Line of Fire’ ed in altre singole puntate di serie di successo.

Nel cast protagonista assoluto in un film dove tutto ruota attorno al personaggio principale, è Antonio Banderas. L’attore di Malaga ha alle sue spalle decine di film di successo e non possiamo dimenticare l’ottima performance accanto a Tom Hanks in ‘Philadelphia’, oppure il suo segno indelebile, la sua zeta in ‘La maschera di Zorro (The Mask of Zorro)’, oppure la sue presenza ispanica nel cinema mondiale come nel capolavoro della letteratura cilena ‘La casa degli spiriti’. Non possiamo dimenticare Antonio Banderas come attore culto nel cinema di Pedro Almodovar, come in ‘Légami! (¡Átame!)’, ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi (Mujeres al borde de un ataque de nervios)’ etc. Nel cast anche Abel Ferrara e la giovane promessa irlandese Jonathan Rhys Meyers, per intenderci il ragazzo di ‘Sognando Beckham (Bend It Like Beckham)’ anche se la sua affermazione completa fu grazie a Woody Allen in ‘Match Point’.

Black Butterfly, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Black Butterfly. Paul Lopez è uno scrittore di origine ispanica che sogna di divenire sceneggiatore per il cinema. Prova quindi il successo, ma non sarà una sorte favorevole, in Hollywood puntando proprio al cinema, in seguito si ritira nella provincia americana cercando ispirazioni per poter scrivere il libro che possa cambiargli la vita e portarlo alla piena affermazione artistica. Non va affatto bene: Paul cerca quindi di vendere la sua casa nel bosco, una vendita non facile.

Cerca aiuto nella bella Laura, una giovane ed attraente agente immobiliare, ma, proprio nella sera dell’invito a cena per una serata intima, tra affari e sogni, un autista di camion lo segue perché Paul tagliò poco prima la strada al pesante automezzo, ma dietro tutto ciò il camionista nasconde solamente una rabbia repressa e la voglia di piantare grane. I due si scontrano in una taverna e Paul rischierebbe grosso se non intervenisse il giovane Jack, un vagabondo senza fissa dimora seduto al bancone. Tra i due inizia una bella amicizia: Paul invita Jack a casa sua, gli concede di fermarsi senza spese quanto vuole e proprio questa amicizia così spontanea e particolare diverrà lo spunto ideale per la stesura di quel libro che potrebbe cambiare la vita ad entrambi.

Video, il trailer di Black Butterfly





