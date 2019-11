Black Friday 2019, conto alla rovescia/ Sconti folli dal 29 novembre: non solo Amazon

Inizia ufficialmente il conto alla rovescia in vista del nuovo Black Friday 2019, l’evento che ormai da qualche anno a questa parte è diventato il vero punto di riferimento dello shopping pre-natalizio. Sono numerosi i portali online che si preparano a sfoggiare i loro prezzi folli, con offerte da tenere ben a mente a quasi un mese dal Natale. Ma qual è la data da segnare in calendario? Il Black Friday quest’anno sarà venerdì 29 novembre e da qualche tempo è diventato una vera e propria tradizione amata anche in Italia. Nata dall’idea di alcuni negozianti statunitensi circa un decennio fa, questa giornata arrivava il venerdì dopo il giorno del Ringraziamento. L’intendo (ed il desiderio) dei negozianti era quello di vedere i loro libri contabili riempirsi di nero – il colore dell’inchiostro – sinonimo di grandi ricavi. Quest’anno la corsa ai prezzi folli ed alle offerte continuerà a contagiare anche gli acquirenti italiani che si riverseranno non solo sui portali del calibro di Amazon – in primis – ma anche nei negozi fisici, anche loro ormai aderenti all’iniziativa, con tante catene che vanno da OVS a Zara, Alcott, fino ai must della tecnologia, Euronics, Mediaworld, Trony e Unieuro.

BLACK FRIDAY 2019, I PRONOSTICI SUI PRODOTTI IN SCONTO

Amazon sarà come sempre in prima linea in vista del Black Friday 2019 e ancor prima della partenza ufficiale ha pensato ad una anteprima sfiziosa per gli appassionati di game. Il colosso dell’e-commerce ha lanciato promozione “Never Stop Gaming” su Nintendo Switch Lite: acquistando su Amazon.it una Nintendo Switch Lite entro le ore 23:59 dell’11 novembre conferirà un buono da 20 euro spendibile su uno dei titoli previsti e indicati da Amazon. In merito ai “pronostici” per quest’anno, quali saranno i prodotti più ricercati? Secondo IlFriuli.it, i prodotti più popolari a fine ottobre 2019 sono stati i seguenti: Sony PlayStation 4 Slim, Xiaomi Mi Band 4, FIFA 20, Apple iPhone XR, Apple iPhone 11, Apple Air Pods 2, Saucony Jazz Original Vintage, Dyson Cyclone V11 Absolute, Adidas Stan Smith, Xiaomi Redmi Note 7. Sulla base di ciò non si esclude che gli sconti possano riguardare proprio il top della tecnologia suscitando la maggiore attenzione dei consumatori italiani durante il Black Friday 2019. Gli sconti medi desiderati dagli utenti si aggirano dal -12,5% e il -20% per categorie come smartwatch, aspirapolvere e obiettivi fotografici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA