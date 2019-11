Black Friday 2019, offerte e sconti/ Da Amazon a Zalando, caccia al regalo di Natale

Un giorno in meno al Black Friday 2019. Al venerdì nero ne mancano solo 13, poi potremo finalmente dare sfogo alla nostra voglia sfrenata di fare shopping. Da Amazon a Zalando, passando per Mediaworld, Uniero, Euronics, ma anche Yoox, Asos, H&M, Zara, Primark e chi più ne ha più ne metta, saranno moltissimi i siti e i negozi che verranno presi d’assalto per fare acquisti. Una voglia di shopping sfrenato derivante anche dal fatto che quest’anno il Black Friday è “alto”, cadendo al 29 novembre, praticamente all’inizio delle festività natalizie. Inoltre, a molti dei potenziali clienti sarà già arrivata la paga, un altro motivo in più per fare acquistare in maggiore libertà. Insomma, c’è tutto affinchè il prossimo venerdì nero sia un grande successo, e lo si capisce anche da un sondaggio effettuato in questi giorni da GfK, secondo cui l’Italia ha registrato un incremento di vendite nel BF del 2018, del 42% rispetto all’anno precedente, e con grande probabilità verrà confermato anche a breve questo trend positivo.

BLACK FRIDAY 2019: I CONSUMATORI SONO PIÙ ESPERTI RISPETTO AL PASSATO

Inoltre, Il 73% degli italiani, quindi più di sette su dieci, ha spiegato di conoscere il Black Friday, e il 43% ha dichiarato di avere un forte desiderio di fare acquisti in quel giorno. Come detto sopra, quest’anno il venerdì cadrà vicino al Natale, e di conseguenza il giorno degli acquisti verrà dedicato anche e soprattutto per fare appunto regali. L’anno scorso il 45% di tutti gli acquirenti ne hanno approfittato per portarsi avanti con le festività, mentre fra coloro che avevano fatto acquisti online, ben l’83% aveva fatto dei regali natalizi. Nel contempo diminuisce il rischio delle truffe, visto che i consumatori sono sempre più esperti, confrontano spesso e volentieri i prezzi di vendita fra i vari portali, ed inoltre, esistono strumenti appositi come app o plugin che possono aiutare molto in tal senso. Insomma, c’è tutto affinchè il prossimo Black Friday sia un grande successo sia per coloro che venderanno, ma anche per i clienti. Non ci resta che proseguire il conto alla rovescia…

