Black Friday 2019, offerte e sconti/ Mediaworld vs Amazon: iPhone XR a 717 euro

Nonostante il Black Friday 2019 non sia ancora ufficialmente iniziato (prenderà infatti il via il prossimo 29 novembre), sono già diverse le catene di negozi che hanno preparato sconti e offerte interessanti per invogliare ovviamente i clienti a spendere. Si sprecano i “deal” su Amazon, il luogo per eccellenza dove fare acquisti, ma anche Mediaworld non sembrerebbe essere da meno. Da oggi, infatti, entra in “vigore” un nuovo volantino che durerà fino al 24 novembre, e che di fatto anticiperà il venerdì nero con una serie di prodotti in saldo davvero interessanti, a cominciare dagli iPhone. In queste settimane saranno moltissimi coloro che cercheranno di accaparrarsi il telefono della mela morsicata, e perché non approfittare di queste offerte? Su Mediaworld l’iPhone XR da 128 GB sarà in vendita a 749 euro, mentre per la versione da 64 GB basteranno 717 euro. Nessuno sconto invece per il nuovissimo iPhone 11, acquistabile però a 20 rate a tasso zero.

BLACK FRIDAY 2019, OFFERTE E SCONTI: LE PROMOZIONI ANDROID

Ovviamente Mediaworld ha pensato anche agli utenti Android, a cominciare da Huawei e Samsung Galaxy. A riguardo va segnalato il note 10 a 979 euro con in regalo le Galaxy Buds, mentre il Galaxy A4 e A10, saranno in vendita rispettivamente a partire da 209 e 139 euro. Per l’S10e serviranno invece 499 euro, mentre in casa Huawei attenzione al Mate 20 Lite a 189 euro. Ritornando fra le fila dei prodotti Apple, promozioni anche per chi volesse assicurarsi un ambito iMac; a riguardo, segnalamo la versione da 21.5 pollici con 8 Gb di Ram e 1 Tb di hard disk, a 1499 euro invece che i 1749 da listino. Infine, fra le proposte, occhio anche alle offerte e agli sconti per i videogiochi, a cominciare da Playstation 4 e Nintendo Switch, le due console più vendute. La prima sarà proposta a 299 euro con due giochi, fra cui Fifa 20 e uno a scelta del catalogo Playstation Hits, mentre la seconda la troverete a 259 euro nel bundle con Zelda: Link’s Awakening o Mario Kart 8, in versione Lite.

