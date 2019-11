Black Friday 2019, offerte e sconti/ Su Amazon la promozione Tesori nascosti

In attesa che il Black Friday 2019 prenda ufficialmente il via, Amazon sta già cercando di invogliare i clienti a fare acquisti, proponendo una serie di prodotti in forte sconto. Come vi avevamo già anticipato nella giornata di ieri, è partita quest’oggi, e durerà fino al prossimo 12 novembre, l’iniziativa “Speciale Tesori Nascosti”, cinque giorni in cui il portale di e-commerce più famoso al mondo metterà in vendita migliaia di oggetti in saldo. Abbiamo quindi spulciato la sezione dedicata, scoprendo delle interessanti offerte, a cominciare dagli smartphone firmati Xiaomi, nota multinazionale cinese che negli ultimi due anni ha preso piede anche in Italia. A riguardo troviamo lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro da 128 Gb a 222.99 euro, invece che 279 euro, per uno sconto pari al 20%. Sconto del 14% invece per il Redmi Note 8, che potrete acquistare a 179.99 euro, invece che 219.00.

BLACK FRIDAY 2019, ALCUNE OFFERTE DI AMAZON

Interessanti promozioni anche sugli aspirapolvere, a cominciare dal Dibea D18, una scopa elettrica senza fili che esteticamente assomiglia molto al Dyson, proposta al prezzo di 97.30 euro invece che i soliti 159 (39% di sconto). Altra occasione da prendere al volo è il rasoio della Phillips a 49.99 euro invece che 90.99, ma acquistabile solo entro le prossime 12 ore, trattandosi di un’offerta temporanea. In offerta anche tantissimi prodotti per la cucina, a cominciare da un interessante monta latte elettrico che potrete acquistare al prezzo di 7.99 euro, invece che i soliti 20.99, e ancora, per tutti gli amanti del barbecue un set da 20 pezzi a 16.99 euro, nonché un interessante piano cottura portatile ad induzione del valore di 70.00 euro, proposto con il 50% di sconto. Infine, se voleste cimentarvi in dei cocktail casalinghi, Amazon propone un kit contenente 22 pezzi, a 19.96 euro, con il 37% di sconto. Numerosi coloro che approfitteranno di queste offerte, anche per fare i regali di Natale: perché se si può risparmiare non è mai una brutta cosa…

