Black Friday 2019, offerte e sconti/ Zalando, Asos e Yoox: tante promozioni in corso

Manca sempre meno al Black Friday 2019, precisamente 14 giorni. Da oggi scatta il conto alla rovescia finale, visto che il venerdì nero arriverà dirompente fra esattamente due settimane. Numerosi gli italiani che stanno già aggiornando le proprie wishlist dei desideri, sperando ovviamente che l’oggetto tanto desiderato venga messo in sconto o in offerta durante l’ultimo venerdì del mese di novembre. Come vi abbiamo spiegato spesso e volentieri, tantissimi coloro che cercheranno di accaparrarsi oggetti di elettronica e grandi elettrodomestici, a cominciare da smartphone, videogame, televisori e computer, ma non mancheranno coloro che invece spenderanno tutto il budget a disposizione (secondo un sondaggio, si spenderà circa 200 euro a testa), per i vestiti. Questi ultimi sono i veri amanti dello shopping, quelli per cui fare compere significa visitare ogni negozio di abbigliamento della zona, e acquistare capi alla moda.

BLACK FRIDAY 2019: ZALANDO, YOOX E ASOS, TANTE OFFERTE GIA’ ATTIVE

Cerchiamo quindi di capire insieme quali saranno i siti di moda dove fare affari, a cominciare da Zalando, uno dei portali più famosi al mondo, che offrirà ai suoi clienti degli sconti variabili fra il 10 e oltre il 50%, su una serie di vestiti ma anche scarpe e accessori. Così come il noto sito di e-commerce tedesco, anche Yoox, portale tutto italiano, selezionerà migliaia di prodotti da vendere a prezzi ribassati rispetto a quello di listino, con degli sconti che in base a quanto anticipato da Il Messaggero, dovrebbero partire dal 15%. Fra gli spazi web dove acquistare vestiti di moda come dimenticarsi poi di Asos, portale tutto britannico, che invece ha messo a disposizione un codice sconto promozionale del 10%, un’iniziativa che sarà valida fino al prossimo 29 novembre, il Black Friday, giorno in cui scatteranno sicuramente altri sconti e offerte. Infine, attenzione a Uniqlo, catena tutta giapponese che ha da poco aperto il suo primo negozio anche in Italia e che permette di ottenere 10 euro di sconto su almeno 70 euro di spesa iscrivendosi alla newsletter.

