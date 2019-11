Black Friday 2019, sconti e offerte/ Amazon il portale preferito dagli italiani

Siamo ufficialmente entrati nella settimana del Black Friday 2019. Ad oggi mancano infatti solo sette giorni al 29 novembre, il fatidico venerdì nero. Poche ore ci separano dall’evento dell’anno in tema di shopping, visto che gli italiani approfitteranno di sconti e offerte sia per comprare i prodotti desiderati, ma anche per fare i regali di Natale. La stima del Codacons è di due miliardi di euro spesi, per un totale di 17 milioni di italiani che approfitteranno delle promozioni del venerdì nero per acquistare qualcosa, numeri pazzeschi che valgono da soli (quasi) un’intera stagione. Ma dove si faranno le maggiori compere? Otto italiani su dieci sceglieranno ovviamente Amazon, il marketplace più famoso al mondo, dove è possibile trovare di tutto, e soprattutto, ai prezzi più bassi in commercio. Il portale di Jeff Bezos è ormai divenuto un punto di riferimento, e sono gli altri rivenditore che si devono adattare, volente o nolente, agli sconti di Big A.

BLACK FRIDAY 2019: GLI UOMINI SPENDERANNO IL DOPPIO DELLE DONNE

Stando ad una ricerca pubblicata da Quotidiano.net, gli uomini spenderanno di più delle donne (200 euro contro i 100), mentre i giovani saranno quelli che staranno più attenti ai prezzi con diverse ricerche, di modo da individuare il posto giusto dove acquistare l’oggetto del desiderio. Nel frattempo, le grandi catene di elettrodomestici come Unieuro, Trony, Mediaworld ed Euronics, hanno già fatto scattare la rispettiva settimana “black”, con centinaia di prodotti in promozione, giusto per allungare inesorabilmente il venerdì nero e invogliare ovviamente i clienti a fare acquisti. Ma cosa si comprerà soprattutto? Secondo Toluna, i telefonini, i tablet e i personal computer saranno quelli più gettonati venerdì prossimo, seguiti dall’abbigliamento e dagli elettrodomestici. Ovviamente si potranno trovare sconti anche altrove, come ad esempio in Hyundai, che propone delle rate a interessi zeri su chi acquista i suoi suv ibridi, basta che l’auto venga immatricolata entro la fine dell’anno.

