Black Friday 2019, sconti e offerte/ Codacons: in Italia si spenderanno 2 mld di euro

Il Black Friday 2019, che scatterà ufficialmente il prossimo 29 novembre, ma che in realtà è di fatto già iniziato con numerose offerte e sconti, e che si trascinerà fino a Natale, genererà un giro di affari miliardario. Stando a quanto sottolineato dal Codacons, associazione di consumatori, è prevista una spesa del 20% maggiore rispetto al 2018, per un totale di circa due miliardi di euro. Numeri decisamente importanti, alla luce di un’iniziativa commerciale che sta sempre prendendo più piede sul suolo italiano, e a cui aderiscono ormai pressoché ogni catena di negozio sia online quanto fisica. Stando a quanto specificato ancora dal Codacons, le maggiori vendite verranno realizzate ancora tramite l’e-commerce, con un giro di affari che sfiorerà l’1.4 miliardi di euro, per ben 17 milioni di italiani coinvolti, più di un quinto della totale popolazione, e con un aumento di acquirenti pari al 13%.

BLACK FRIDAY 2019: “OCCHIO ALLE TRUFFE”

Un Black Friday 2019 speciale, che come vi abbiamo già spiegato in altre occasioni, sarà molto ricco grazie al fatto che cadrà vicino alle vacanze natalizie, visto che di fatto proprio con il weekend “nero” inizierà il periodo più bello dell’anno, nonché quello delle compere. Tra l’altro, non va dimenticato che dopo il BF, si terrà il Cyber Monday, (il lunedì successivo), quindi le compere di Natale, e poi a gennaio i saldi: insomma, inizieremo a spendere a breve, e andremo avanti a farlo per praticamente un mese e mezzo. Ovviamente il Codacons invita i cittadini a guardarsi bene dalle truffe, e a scegliere un prodotto in saldo con la massima attenzione: “Il rischio di cadere in truffe e raggiri durante il Black Friday è altissimo – le parole del presidente dell’associazione dei consumatori, Carlo Rienzi – per tale motivo abbiamo realizzato una guida pratica con i consigli per effettuare compere in tutta sicurezza”.

