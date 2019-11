Black Friday 2019, sconti e offerte/ Da Amazon a Mediaworld: Xbox One S a 107 euro!

Ormai stiamo per entrare decisamente a piè pari nel Black Friday 2019. Oggi è mercoledì 27, e al fatidico venerdì nero mancano soltanto due giorni, 48 ore. I negozi “fisici” attenderanno il gong per dare il via alle danze, ma online gli sconti e le offerte piovono un po’ ovunque, a cominciare dalle grandi catene di elettrodomestici, e dai portali di e-commerce più famosi. Fra gli oggetti più desiderati di questo periodo vi sono ovviamente gli smartphone, e a riguardo vi segnaliamo un’offerta interessante per chi volesse acquistare il Galaxy Note 10+ di casa Samsung: da Mediaworld lo troverete a 789 euro, con un piccolo sconto rispetto agli 859 di listino. Sicuramente più sostanzioso lo sconto di Uniero sul MacBook Pro, che potrete acquistare a 3067 euro, invece che a 3299 (prevista anche una versione a 2649 invece che 2799 euro).

BLACK FRIDAY 2019: IPHONE XR A 569 EURO

Qualora invece voleste portarvi a casa un aspirapolvere di ultimissima generazione, non potrete farvi scappare la V8 Absolute di casa Dyson al prezzo di 279 euro (invece che 399), sempre in vendita da Unieuro. A livello di televisioni, invece, su Ebay viene segnalato da Hdblog.it un interessante televisore di casa Philips, smart tv da 55 pollici, al costo di 449 euro, invece che 629. Le festività natalizie e il Black Friday sono anche occasione in cui di solito si acquistano videogame, e attenzione a cosa propone Mediaworld, ovvero, l’Xbox One S in versione all digital, quindi senza supporto ai giochi fisici, al prezzo di 129.99 euro, ma che con l’aggiunta dei due codici sconto W1805P2Z6F e PAYPAL2019, scende ad un clamoroso 107 euro. Infine segnaliamo i tanto amati auricolari Apple AirPods di seconda generazione al prezzo di 129 o 159 euro, su Ebay, mentre l’iPhone XR è in vendita a 569 euro da Mediaworld.

