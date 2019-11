Black Friday 2019, sconti e offerte/ Da Amazon a Trony: tutte le promozioni attive

Prosegue a gonfie vele la settimana del Black Friday 2019. Ormai piovono sconti e offerte un po’ ovunque, e sono moltissimi coloro che hanno deciso di anticipare il venerdì nero di almeno una settimana, invogliando i propri clienti con diverse promozioni. Ma facciamo un po’ di chiarezza, e vediamo di capire meglio quali sono i siti e i negozi fisici in cui è già possibile fin da ora fare acquisti “neri”. Cominciamo ovviamente da Amazon, il portale di e-commerce che si abbina praticamente in automatico con il Black Friday. Sul sito web del miliardario americano Jeff Bezos, gli sconti sono iniziati due giorni fa, venerdì 22 novembre, una serie di prodotti in saldo che proseguiranno fino al 29, quando poi scatterà il giorno ovviamente più importante in tema di promozioni e occasioni varie. Così come Amazon, anche Unieuro ha giocato d’anticipo, proponendo l’“Addams Black Friday” che andrà avanti fino al 2 dicembre, giorno del Cyber Monday.

BLACK FRIDAY 2019: DA MEDIAWORLD IL VENERDI’ NERO SCATTA DOMANI

Conto alla rovescia invece in casa Mediaworld, visto che la catena di elettrodomestici tedesca, la più nota in Italia, darà il via alle danze da domani, lunedì 25 dicembre, sette giorni di offerte imperdibili anche su prodotti best seller, che si protrarranno anche in questo caso fino al “lunedì cibernetico”. Trony ha invece attuato la stessa linea strategica di Amazon e Unieuro, con un nuovo volantino di sconti fino al 30 novembre, e anche ePRICE, portale solo online di elettronica, ha invece proposto delle offerte molto interessanti che permettono di acquistare merce in saldo e nel contempo, di tramutare il risparmio in bonus da spendere successivamente: per maggiori informazioni basta andare sul sito dedicato. Infine segnaliamo il volantino di Euronics “Black to the future”, per fare il verso al noto film con Michael J. Fox, che propone come le altre grandi catene, sconti su smartphone, grandi elettrodomestici, pc e videogiochi. Insomma, ce ne è per tutti i gusti, e secondo gli esperti quest’anno sarà il più grande Black Friday di sempre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA