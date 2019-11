Black Friday 2019, sconti e offerte/ Da Amazon a Unieuro: è videogame mania

Il Black Friday 2019 non è ancora ufficialmente iniziato, ma ufficiosamente ha di fatto preso il via. In questi ultimi giorni sono molte le catene di grandi elettrodomestici che stanno proponendo sconti e offerte molto interessanti su migliaia di prodotti, in attesa di venerdì 29. Vi abbiamo già raccontato più volte i “Tesori nascosti” di Amazon, e ancora, gli speciali di Trony, mentre da oggi è attiva la promozione di Unieuro che permette di ottenere uno sconto del 22% su qualsiasi oggetto acquistato. In poche parole, è un po’ come se la grande catena detraesse dal prezzo finale dell’acquisto la tanto odiata Iva. Il “Black Friday” di Unieuro sarà valido da oggi, 12 novembre, fino al prossimo 21 novembre, otto giorni prima del venerdì nero, e fra i vari prodotti in sconto non potevano mancare i tanto amati e desiderati videogame.

BLACK FRIDAY 2019, SCONTI E OFFERTE: PS4+COD A 349.99 EURO

I colleghi di Multiplayer.it hanno sottolineato qualche proposta interessante, a cominciare dalla Playstation 4 con hard disk da un terabyte, in bundle con il nuovo “Call of Duty: Modern Warfare”, e l’aggiunta di un paio di cuffie della Sony Gold Wireless, al prezzo di 349.99 euro, con un risparmio appunto del 22%. Come ogni Natale, anche per quest’anno saranno molti coloro che decideranno di regalare ai propri figli, amici o genitori, la console di Nintendo Switch: perché quindi non approfittare degli sconti di Unieuro? In questo caso la piattaforma di gioco della Big N sarà in vendita ad un prezzo molto interessante da 299.99 euro, nella versione con la custodia firmata Mario Kart. Infine, sempre rimanendo nella casa nipponica, attenzione alle offerte sul 3DS e il 2DS, le due console portatili più vendute al mondo: la prima sarà disponibile al prezzo di 119.99 euro, in bundle con Yo-Kai Watch, la seconda a 69.99 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA