Black Friday 2019, sconti e offerte/ Da Mediaworld arriva “Facciamo neri i prezzi”

Siamo entrati decisamente nel vivo del Black Friday 2019, e nonostante al venerdì nero manchino ancora sei giorni (cadrà il prossimo 29 novembre), le promozioni piovono un po’ ovunque. Non poteva ovviamente tirarsi indietro la nota catena di elettrodomestici tedesca MediaWorld, forse la più famosa in Italia, che ha fatto sapere che a breve partiranno una serie di sconti e offerte su centinaia di prodotti. La promozioni si chiameranno “Facciamo Neri i Prezzi” e saranno disponibili nei 117 punti vendita da nord a sud della nostra penisola, nonché online, sul sito, e sull’app dedicata. Come comunicato dalla stessa catena, si tratterà di una serie di promozioni “senza precedenti” su prodotti anche best seller, di conseguenza la curiosità è altissima. I “saldi” dureranno una settimana, da lunedì 25 novembre fino a lunedì 2 dicembre, che coinciderà con il Cyber Monday, e si svilupperanno in due diversi momenti.

BLACK FRIDAY 2019, MEDIAWORLD: “PROMOZIONI ESTESE FINO AL CYBER MONDAY”

Il primo comincerà alla mezzanotte di domenica 24 novembre e proseguirà fino alla mezzanotte di mercoledì 27 novembre, con una serie di sconti “solo per oggi” su appunto prodotti che la stessa Mediaworld definisce “iconici”, (quindi probabilmente anche i tanto desiderati iPhone), disponibili solo per un giorno e in quantità ovviamente limitate. Poi, dalla mezzanotte di mercoledì 27, il Black Friday entrerà decisamente nel vivo, prima online e poi, la mattina seguente, anche negli store fisici. “La tradizione del Black Friday – le parole di Marco Mazzanti, CPO di MediaWorld Italia – è ormai un momento imperdibile anche per i consumatori italiani ed è uno dei momenti più attesi e importanti nel nostro calendario promozionale. Quest’anno abbiamo deciso di estendere le promozioni sino al Cyber Monday, anche nei negozi e non solo online, in modo da rispondere in maniera adeguata e con un offerta sempre più ricca ai bisogni e alle necessità dei nostri clienti, in continua evoluzione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA