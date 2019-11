Black Friday 2019, sconti e offerte/ Il prezzo 1a variabile ricercata in un acquisto

Manca sempre meno al Black Friday 2019, il grande venerdì in cui sarà possibile acquistare i prodotti desiderati approfittando di offerte e sconti. Nelle ultime settimane sono state effettuate diverse ricerche di mercato sull’argomento, e nel contempo, anche svariati sondaggi. L’ultima analisi significativa in ordine di tempo è quella dell’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano, riportata dall’edizione online de Il Sole 24 Ore, che stima che durante l’ultimo venerdì del mese di novembre si spenderanno in tutto il mondo circa 3 miliardi di euro, numeri davvero impressionanti. Emerge poi il fatto che i clienti si documentano prima di effettuare un acquisto, visto che il 94% ammette di tenere controllato il prodotto prima di procedere con il check out. Inoltre, le informazioni più ricercate sono ovviamente il prezzo (l’89%), quindi le opzioni di consegna (il 62%), e infine, i dettagli sul prodotto e le alternative (il 44%). In poche parole, se si nota un prezzo interessante si acquista il determinato prodotto quasi d’impulso.

BLACK FRIDAY 2019, I TEMPI DI CONSEGNA

Da segnalare come l’acquisto online sia ormai una consuetudine in Italia, e anche nel Belpaese non vi è più lo scetticismo di poco tempo fa, visto che il 98% degli intervistati ha ammesso di aver acquistato su un marketplace, mentre il 42% è intenzionato a fare acquisti nei prossimi 12 mesi sempre sui marketplace. Per quanto riguarda la consegna, invece, i giovani sono quelli più interessati ad avere il prodotto in tempi rapidi, e di conseguenza sono pronti a fare dei “sacrifici” in più, tipo ad esempio l’abbonamento al servizio Amazon Prime che permette di ricevere il prodotto a casa il giorno dopo l’ordine se non addirittura il giorno stesso, pur appunto di avere l’oggetto acquistato in tempi brevi. In generale, comunque, si cerca di evitare l’acquisto di prodotti dove la spedizione è esclusa dal costo, e di conseguenza si cerca di aggiungere più prodotti al carrello, per evitare appunto il pagamento della spedizione, oppure, si accettano tempi di consegne più lunghi, e infine, ci si aiuta con i codici promozionali.

