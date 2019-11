Black Friday 2019, sconti e offerte/ iPhone e non solo: 4 giorni di promo da Apple

Fra i prodotti più ricercati e nel contempo più acquistati in occasione del Black Friday 2019, ormai prossimo, vi sono senza dubbio quelli di Apple. Gli iPhone, a cominciare dal nuovissimo 11, ma senza dimenticare altri modelli recenti, passando per gli ambiti Macbook, e arrivando fino agli Apple Watch e agli iPad, saranno fra i preziosi oggetti che più finiranno nel carrello della spesa degli italiani, da nord a sud del paese. A riguardo va segnalato che la Apple aderirà come al solito ai giorni del “venerdì nero”, e precisamente dal 29 novembre fino al 2 dicembre, quando cadrà il Cyber Monday. Attenzione, chi pensa che si potranno acquistare i melafonini a prezzi vantaggiosi si sbaglia, visto che la Apple non è solita mettere in saldo i propri prodotti, ma la multinazionale di Cupertino semplicemente proporrà dei buoni da spendere sullo stesso sito della Apple o nei vari Apple Store.

BLACK FRIDAY 2019: PER GLI IPHONE OCCHIO ALLE GRANDI CATENE

Non si conoscono ancora nel dettaglio le promozioni, ma si sa solo che vi sarà la possibilità di ottenere fino a 200 euro di buono, molto probabilmente nel caso di una spesa elevata. Al momento, se si naviga sulla pagina di Apple dedicata al Black Friday, troviamo delle immagini stilizzate degli stessi dispositivi Apple, impacchettati con un fiocco regalo e nulla più. Magari l’azienda californiana ci stupirà, ma difficilmente sono previsti sconti vertiginosi in particolare per gli iPhone, non rientrando nella filosofia della stessa Apple. Di conseguenza, coloro che volessero acquistare un 11 un XR o via discorrendo, dovranno seguire con attenzione le promozioni delle varie catene di grandi elettrodomestici, a cominciare da Mediaworld, Unieuro, Euronics, Trony ed Expert, che senza dubbio proporranno gli ultimi modelli in versione saldo, senza dimenticarsi ePRICE, che sta dando vita a delle interessanti promozioni già da diversi giorni.

