BLACK FRIDAY 2019, OFFERTE E SCONTI/ Google Store anticipa promozioni: la “vetrina”

Black Friday 2019 anche sul Google Store. Il “market” del colosso di Mountain View ha annunciato che da giovedì 28 novembre saranno lanciate delle offerte, quindi un giorno prima della ricorrenza esatta del cosiddetto venerdì nero. Google ha già aperto una vetrina con un’anteprima di alcune delle promozioni che saranno valide col Black Friday. Gli sconti riguardano un po’ tutti i prodotti: da smartphone a smart speaker, termostati, videocamere per la sicurezza e tanto altro. Visto il periodo, potrebbe essere una bella occasione per fare qualche regalo per Natale. Google Store ha anticipato uno sconto di 50 euro su Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Google Nest Cam IQ Indoor e Outdoor, Google Nest Learning Thermostat. Si arriva a 70 euro di sconto per Google Nest Hello. Di 60 euro invece per Google Nest Cam Indoor e Outdoor. Infine, è di 40 euro per Google Wi-Fi, 30 euro per Google Nest Hub. (agg. di Silvana Palazzo)

BLACK FRIDAY 2019, SCONTI E OFFERTE: HI-TECH CON AMAZON

Ha preso il via oggi l’ultima settimana prima del Black Friday 2019, attesissimo su vari e-commerce a partire da Amazon, dove proprio dal prossimo 22 novembre inizierà una settimana di grandi sconti imperdibili che culmineranno con la giornata vera e propria del Black Friday 2019, quella di venerdì 29 novembre. Nell’attesa, quali sono le offerte del giorno proposte dal colosso dell’e-commerce? In primo piano, oggi, continuano ad essere come sempre i principali dispositivi elettronici come ad esempio gli smartphone di ultima generazione. A tal proposito Amazon propone per la giornata odierna il Huawei P30 Lite nella versione White, Blue e Black al costo di 259 euro anziché 369,90. Un’occasione imperdibile per chi desidera uno smartphone di media gamma. Sconto interessante di ben il 29% anche per il monopattino elettrico pieghevole Ninebot by Segway che vi permetterà di sfrecciare per le strade cittadine solo oggi a soli 389 euro anziché 549,99 euro.

BLACK FRIDAY 2019, SCONTI E OFFERTE: VOLI E LIBRI

Ma il Black Friday 2019 non è solo sinonimo di Amazon come si tende a pensare, erroneamente. La ricorrenza commerciale che apre la strada allo shopping natalizio, infatti, sebbene tenda a porre maggiore attenzione soprattutto ai prodotti tecnologici riguarda anche altri ambiti come quello delle auto e persino dei viaggi e dei soggiorni. Proprio il Black Friday infatti potrebbe rivelarsi una bella occasione per organizzare una vacanza senza necessariamente spendere una fortuna. Tra i siti da tenere d’occhio, in tal senso, c’è ad esempio Ryanair che già lo scorso anno aveva proposto viaggi con diverse destinazioni in Europa a partire da 9,99 euro. A rispondere alle promo anche le piattaforme celebri per essere aggregatori di voli come SkyScanner, eDreams, Momondo e Volagratis. Infine da non perdere di vista anche libri, cosmetici e vestiti, acquistabili sia nei punti vendita fisici che non. IBS, ad esempio, lancia la settimana degli sconti a partire dal prossimo 22 novembre e fino al venerdì magico: con un acquisto di almeno 30 euro prima del 21 novembre riceverà uno sconto di 3 euro che sarà possibile usare proprio durante la settimana del Black Friday 2019.



