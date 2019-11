Black Friday 2019, sconti e offerte/ Promo Amazon ogni 5 minuti: mondo Alexa in saldo

Da oggi, lunedì 25 novembre, entriamo ufficialmente nella settimana del Black Friday 2019 che culminerà ufficialmente venerdì 29 novembre con la giornata dedicata ai grandi sconti. In rotazione in questi giorni sono numerosi gli spot tv e web che annunciano le promo già attive sfidando la concorrenza a suon di sconti e promo. Su Amazon, intanto, continuano a rinnovarsi le offerte lampo da cogliere al volo e che, come spesso accade, vertono soprattutto sui prodotti maggiormente graditi dagli utenti e relativi ad oggetti tecnologici che spaziano da action cam (attualmente APEMAN 4K wifi in offerta a 37,99 euro, con uno sconto del 27%) a trasmettitori bluetooth e droni. Ogni 5 minuti però si aggiornano le offerte sul celebre colosso e-commerce e queste coinvolgono essenzialmente i prodotti Amazon, a partire da sconti straordinari sui dispositivi Alexa. Attualmente, Echo Show 5 è al prezzo di 49,99 anziché 89,99, mentre Amazon Fire TV Stick 4K, solitamente al prezzo di 59,99 euro, viene venduto attualmente con uno sconto di 20 euro. Ad un prezzo incredibile anche l’Echo Dot, sul quale è stato applicato uno sconto pari a 40 euro, attualmente in vendita a 19,99 euro (34,99 euro nella versione bianca con orologio).

BLACK FRIDAY 2019: LE OFFERTE DI WIND

Non sempre le offerte promosse dal Black Friday 2019 non sempre sono convenienti e spesso si rischia di inciampare in incredibili “truffe”. Occhio, quindi, sempre ai prezzi iniziali e a quelli proposti durante la settimana dei grandi sconti. A mobilitarsi nella settimana dei grandi sconti è anche Wind che ha messo in primo piano la “Black week” con offerte incredibili destinate ai nuovi e vecchi utenti. Intanto (solo online) è prevista la Super Fibra con Echo Dot in regalo a 26,98 euro al mese anziché 31,98 euro, ma non mancano le promo anche sui cellulari. Wind Black Pack include, ad esempio, uno smartphone a scelta tra ZTE Blade A5, Samsung Galaxy A10 e molti altri con minuti illimitati e auricolari sbs in regalo, 50 gb inclusi, ad un prezzo strepitoso in base chiaramente al cellulare scelto. Il prezzo di partenza è 11,99 euro al mese con o senza anticipo. Sconti esclusivi ai clienti Wind anche solo sugli smartphone. Ecco alcuni esempi: Huawei P30 128GB a 499,90 euro anziché 799,90 euro; Samsung Galaxy S10+ 128 GB a 799,90 euro anziché 1029,90 euro e LG K40s a 129,90 euro con 20 euro di sconto.

