Black Friday 2019, sconti e offerte/ Unieuro, continua la promo Addams: XR a 649 euro

Ormai ci siamo, al Black Friday 2019 mancano meno di dieci giorni, per l’esattezza nove, visto che cadrà il prossimo 29 novembre. Il venerdì nero sarà ricco di sconti e offerte, ma c’è chi sta già portando avanti ormai da inizio mese una serie di iniziative atte ad invogliare i propri clienti a fare acquisti senza dover aspettare il fatidico friday. Stiamo parlando precisamente di Unieuro, che da venerdì 22 novembre rinnoverà il proprio particolare “Addams Black Friday” con un volantino tutto nuovo, ricco ovviamente di inedite offerte. Promoqui ha scovato in anteprima le promozioni più interessanti, e come al solito gli oggetti messi in vendita in saldo si sprecano. Si parte dai televisori, con la TV 4K Samsung QLED da 55″ a soli 699 euro, con uno sconto rispetto al prezzo di listino pari al 53%. Un’occasione da prendere al volo anche perché i pezzi disponibili in tutta Italia saranno solo 3000.

BLACK FRIDAY 2019: PS4 + 3 GIOCHI A 249 EURO

Come dimenticarsi poi degli smartphone, dove il Samsung Galaxy A50 sarà proposto a 259 euro, mentre il Galaxy A80 a 399 euro, e il Galaxy S10 a 699 euro. Offerte anche sugli iPhone, a cominciare dall’XR, svenduto a 649 euro, mentre per un Redmi 8 e un Honor 9X, bisognerà spendere rispettivamente 139 e 229 euro. L’Addams Black Friday potrebbe anche essere l’occasione per assicurarsi un’aspirapolvere Dyson, leader nel proprio settore, visto che il modelo V8 absolute con annesso kit home cleaning sarà venduta a 279 euro, con il 33% di sconto. Se invece voleste cambiare il computer, sono cinque le offerte volantino, e si va dai 169.99 euro fino agli 899.99. Infine vi segnaliamo la Playstation 4, uno dei regali più gettonati per il prossimo Natale, al prezzo di 249 euro nella versione da 1 TB con annessi tre giochi, leggasi Horizon Zero Down, Uncharted 4 e Gran Turismo Sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA