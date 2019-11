Black Friday 2019, sconti e offerte/ Volantino Trony: iPhone XS a 799 euro

Stiamo per entrare a piè pari nella settimana del Black Friday 2019. Domani, 22 novembre, scatterà infatti l’ultimo conto alla rovescia al venerdì nero, e di conseguenza inizierà una settimana ricca di sconti e offerte. Tantissimi saranno infatti i portali di e-commerce nonché le grandi catene di elettrodomestici, che proporranno svariate promozioni, a cominciare da Trony. A riguardo segnaliamo il nuovo volantino dal titolo “Black Friday”, che promette grandi sconti, fino al 50% su centinaia di prodotti fra smartphone, televisori, personal computer, tablet, videogiochi e molto altro ancora. Ad esempio, la Playstation 4 di casa Sony sarà messa in vendita a soli 229 euro nella versione bundle con il PS VR e la PS Camera, con l’aggiunta di cinque giochi scaricabili dallo store, fra cui Skyrim, Doom e Wipeout. L’Xbox One versione da 1 TB sarà invece acquistabile a 199 euro nel bundle con il nuovissimo gioco di Star Wars, Fallen Jedi Order.

BLACK FRIDAY 2019 DA TRONY: POLAROID ORIGINALS A 99.90 EURO

Nell’ambito fotografico, invece, da segnalare la Polaroid Originals a 99.90 euro, con un interessante sconto del 23%. Non possono mancare poi gli smartphone, a cominciare dal Galaxy S10 venduto a 699 euro, mentre per l’iPhone XS ne serviranno 100 in più. Lo Huawei Y5 2019 e il Redmi Note 8T, saranno invece messi in vendita rispettivamente a 99.90 e 199 euro. Dagli smartphone, agli smartwatch, con sconti interessanti fino al 33% per gli Amazfit e per il Watch Active di casa Samsung, mentre per quanto riguarda i tablet, segnaliamo il Tab A di Samsung Galaxy a 169 euro, con uno sconto pari al 22%. E se qualcuno volesse acquistare una bicicletta elettrica? Potrà essere soddisfatto, visto che la Nilox E-Bike sarà in vendita all’eccezionale prezzo di 399 euro, invece che i soliti 648.

© RIPRODUZIONE RISERVATA