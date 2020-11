Black Friday 2020, offerte e prezzi/ Da Amazon a Mediaworld, continua il venerdì nero

Anche se ufficialmente finito, il Black Friday 2020 continua come da tradizione. Gli sconti, le offerte e i prezzi stracciati, andranno avanti almeno fino alla mezzanotte di lunedì 30 novembre, quando scatterà il Cyber Monday. Vediamo quindi quali sono ancora le offerte attive sui vari siti delle catene di elettronica nonché nei negozi fisici. Concentriamoci in particolare sugli smartphone, gli oggetti tecnologici storicamente più venduti durante questo periodo, e segnaliamo un interessante Galaxy A51 di Samsung, in vendita su Mediaworld a 209.99 euro, con bel il 45% di sconto (di solito costa 379). Sempre rimanendo presso la nota azienda sudcoreana, occhio al Samsung Galaxy S20 FE in vendita da Unieuro a 499 euro invece che 669 (25% di sconto). Spostiamoci su Amazon e segnaliamo altre due offerte gustose: la prima è quella relativa allo Xiaomi Mi 10T Pro venduto a 499 euro invece che 599,90, con 100 euro esatti di sconto; la seconda riguarda invece uno smartphone di fascia media, il Motorola Moto G Pro, in vendita al prezzo stracciato di 199.90, con ben il 43% di sconto.

BLACK FRIDAY 2020: DAGLI SMARTPHONE AI TABLET IN OFFERTA

Tanti prodotti in vendita in sconto per il Black Friday 2020 anche su eBay, noto sito di aste online, a cominciare dall’iPhone 12 da 64 Gb in vendita a 859.99 euro. Il Samsung Galaxy A51, già sopra citato, è invece venduto a 219.99 euro, mentre il Note 20 da 256 Gb lo potrete acquistare a 679 euro. Altro smartphone in vendita è il Redmi Note 9 Pro, venduto da eBay per il Black Friday 2020 a 189.69, mentre il Mi 10 Lite di Xiaomi lo si acquista a 229.99 euro. Segnaliamo infine tre tablet in sconto, a cominciare dal Samsung Galaxy Tab S5e, che potrete acquistare presso la catena Unieuro a 369.99 euro, il 27% in meno rispetto al solito (prezzo di listino 509.99 euro). Interessante anche il Lenovo Tab M10 Plus, sempre da Unieuro, a 159 euro invece che 229.99. Infine, su Amazon, segnaliamo il MatePad Pro di Huawei a 399.90 euro invece che 549.90.



