Black Friday 2021/ Amazon, dagli smartphone ai Lego: top 10 dei prodotti in offerta

Prosegue il Black Friday 2021 di Amazon, iniziato ufficialmente nella giornata di ieri, 18 novembre 2021. Il portale e-commerce ha fatto scattare i grandi sconti su migliaia di prodotti, fra smartphone, notebook, televisori, tecnologia di domotica e molto altro ancora. Ce ne è davvero per tutti i gusti, ed è quindi probabile che qualcuno di voi possa individuare l’oggetto desiderato da tempo, ma che fino ad oggi non aveva mai acquistato forse per via di un prezzo troppo alto.

Come vi abbiamo già spiegato ieri, il Black Friday 2021 di Amazon andrà avanti fino al prossimo 29 novembre, inglobando quindi il venerdì nero (il prossimo 26 novembre), e il successivo Cyber Monday, ma è ovvio che i pezzi più pregiati potrebbero andare via già nelle primissime ore. Ma vediamo proprio alcune delle offerte più allettanti, o meglio i dieci prodotti di maggior pregio, così come segnalato dai colleghi di Smartworld. Partiamo dagli smartphone, a cominciare dal POCO XR PRO, con storage da 256 gigabyte e 8 gigabyte di ram, in vendita a 199.90 euro, con uno sconto del 33 per cento rispetto al normale prezzo di listino.

BLACK FRIDAY 2021 AMAZON: TANTI I PRODOTTI IN OFFERTA, LE MIGLIORI OCCASIONI

Per il Black Friday 2021 Amazon ha messo in saldo anche il Samsung Galaxy Tab S7 FE, tablet da 12.4 pollici con 64 giga di storage e ram da 4, venduto a 479 euro, 26 per cento in meno rispetto ai 649 euro classici. Non mancano ovviamente le smart tv, a cominciare da un LG modello OLED da 55 pollici numero 55C14LB, Smart TV 4K, che il portale di e-commerce americano propone a 1.299 euro, il 13 per cento in meno rispetto al prezzo di listino, 1.499. Chi invece volesse acquistare il Fire TV Stick 4K Max, anche in questo caso potrà farlo approfittando della promo in corso, investendo 38.99 euro e non i soliti 64.99 (-40 per cento), mentre per il nuovo Kindle Paperwhite 2021 | 8 GB, vi serviranno 114.99 (di solito costa 139.99).

Spazio quindi all’Echo Dot di 4a generazione in vendita a 29.99 euro, ma anche alle cuffie wireless di casa Sony modello Wh-Xb900N, che Amazon propone a meno della metà, leggasi 119.90 euro rispetto al prezzo di listino da 250 euro. Se foste alla ricerca di una tastiera senza fili per tv, pc e home theater, potreste puntare sulla Logitech K400 Plus, venduta da Amazon a 19.99 euro, mentre, per gli amanti della Lego, occhio al casco di Darth Vader acquistabile al 26 per cento di sconto, a 51.99 euro. Infine, segnaliamo il gioco di strategia della Marvel, Villainous, acquistabile a 37.49 euro. Per tutte le altre offerte di questo Black Friday 2021 di Amazon vi rimandiamo al sito ufficiale.



