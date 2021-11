Black Friday 2021/ Amazon, i migliori sconti: fino al 50% sui prodotti di elettronica

Il Black Friday 2021 è iniziato su Amazon: dal 19 al 29 novembre il colosso degli e-commerce offre sconti fino al 50% su prodotti di elettronica e non solo. Dagli smartphone ai notebook, fino agli accessori. Ce n’è per tutti i gusti. Vediamo, allora, quali sono le offerte più convenienti per gli utenti che vanno a caccia del prezzo più caldo.

Black Friday 2021/ Amazon, dagli smartphone ai Lego: top 10 dei prodotti in offerta

Per coloro che sono alla ricerca di un nuovo smartphone, come testimonia anche il portale Smartworld, le attenzioni sono tutte rivolte sul POCO X3 PRO, in vendita a 199.90 euro con uno sconto del 33%. Il modello sta andando a ruba. Gli amanti dei tablet, invece, hanno puntato tutto sullo Huawei MatePad T10s, attualmente al prezzo di 125.99 euro con uno sconto del 40%. In molti intanto stanno facendo anche la corsa al nuovo televisore in vista della migrazione del segnale. Le smart tv sono tra gli oggetti più ambiti del momento. Su Amazon sta attirando non poche attenzioni la LG OLED65C14LB da 65” con Google Assistant e Alexa Integrati. Il prezzo è di 1799.00 euro con un risparmio di ben 900 euro (33% di sconto).

BLACK FRIDAY 2021, QUANDO INIZIA? LA DATA/ Occhio all'anteprima venerdì nero di Trony

Black Friday 2021: le offerte flash di Amazon

Coloro che sono a caccia di una occasione su Amazon per la settimana del Black Friday 2021 non possono tralasciare le offerte flash, ovvero quelle che hanno una durata di tempo limitata. Proprio lì infatti solitamente si trovano gli sconti più ghiotti, soprattutto nel settore dell’elettronica ma non solo.

In queste ore gli utenti si sono precipitati ad acquistare il pc portatile TECLAST F15S al prezzo di 299 euro con uno sconto del 17%. Gli amanti dello sport, invece, non hanno potuto fare a meno di interessarsi al Vogatore Pieghevole per Casa ISE con sistema magnetico e 8 livelli di resistenza, attualmente in vendita a 203 euro con uno sconto del 30%. Per quanto riguarda il mondo degli accessori, infine, a spiccare è il Blackview Smartwatch, disponibile in nero o in rosa, al prezzo di 33.99 euro con uno sconto del 38%. Per non perdervi nulla in occasione di questo Black Friday 2021 di Amazon ad ogni modo vi rimandiamo al sito ufficiale.

BLACK FRIDAY 2020/ Le offerte in vetrina su UniEuro, tra cuffiette e console

© RIPRODUZIONE RISERVATA