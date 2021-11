Black Friday 2021/ Amazon sconta i videogiochi: da The Last of Us al Game Pass

Inizia ufficialmente oggi la settimana del Black Friday 2021. Venerdì prossimo, 26 novembre, cadrà infatti il giorno “nero” dello shopping, di conseguenza nei prossimi sette giorni si concentrerà la maggior parte degli acquisti dell’anno, tenendo conto anche delle festività natalizie che cadranno fra circa un mese. Come vi abbiamo già raccontato negli scorsi giorni, Amazon ha già di fatto inaugurato il suo Black Friday 2021, con una serie di sconti interessanti, prima gli Early Deal, gli affari in anticipo, e poi la Black Week, la settimana nera scattata il 18 novembre scorso.

Black Friday 2021/ Amazon, i migliori sconti: fino al 50% sui prodotti di elettronica

L’occasione potrebbe essere sfruttata da molti per acquistare dei videogiochi in saldo, magari recuperare dei titoli in precedenza mai giocati, ma che potrebbero essere ora comprati in forte sconto. E a riguardo non mancano le offerte sul sito di e-commerce più famoso al mondo, a cominciare da The Last of Us 2, il secondo capitolo di una delle saghe più belle della storia dei videogiochi (è in arrivo anche la serie tv), venduto a soli 15 euro (versione Playstation 4).

BLACK FRIDAY 2021, SCONTI VIDEOGIOCHI AMAZON: GOD OF WAR A 7.79 EURO

Sempre rimanendo in casa della console di casa Sony, per il Black Friday 2021 si può trovare l’ottimo God of War a soli 7.79 euro, con uno sconto quindi del 63 per cento (versione sia Ps4 che Ps5). Se invece voleste recuperare il primo The Last of Us ma nella sua versione tirata a lucido, remastered, occhio al prezzo molto interessante, anche in questo caso 7.79 euro, sempre per le due ultime generazioni di console di casa Sony. Altro giocone che potreste provare approfittando del Black Friday 2021, è Uncharted The Nathan Drake Collection, sempre per PS4 e PS5, venduto anche in questo caso a 7.79 euro.

Se invece foste degli amanti dei giochi di corse, occhio a Gran Turismo Sport, venduto a 9.88 euro, mentre per Gears Tactics, gioco per Xbox One e Xbox Series X, il prezzo cala a 8.98 euro (-59 per cento). Infine vi segnaliamo l’abbonamento Xbox Game pass Ultimate da un mese, in offerta sul portale di Jeff Bezos: potrete acquistarlo al prezzo di 10.99 euro rispetto ai canonici 12.99 euro (sconto del 15 per cento). Se voleste fare l’abbonamento annuale il risparmio sarebbe di ben 24 euro.



