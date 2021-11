Black Friday 2021/ Da Euronics è ‘everyday venerdì nero’: le offerte sulle smart tv

Altro giro di offerte pre Black Friday 2021, che ricordiamo, cadrà il prossimo 26 novembre. Fra le tante catene di elettrodomestici che stanno dando vita a delle promozioni interessanti, vi è anche quella di Euronics, che sta proponendo degli sconti allettanti in particolare sulle smart tv, le televisioni intelligenti. Visto il recente “switch off” del digitale terrestre, con il cambio di frequenze, non mancano le occasioni per chi volesse portarsi a casa un nuovo schermo, tra l’altro con la possibilità di sfruttare anche il bonus tv del governo da ben 100 euro.

A riguardo vi segnaliamo alcune delle offerte più interessanti, come ad esempio quella sugli schermi QLED di Samsung di ultima generazione (la famiglia Q60), in vendita a prezzo scontato a 599 euro netti (il modello da 50 pollici). Se invece voleste puntare su un 55UN711C da 55″ di marca LG, a quel punto dovrete spendere solamente 499 euro. Ovviamente si tratta solamente di due delle numerose offerte presenti da Euronics, e riguardanti marche top come Sony e Panosonic, ma anche Qbell, Miia, Zephir e via discorrendo. Il nostro consiglio è quello di controllare il sito ufficiale della promozione, che troverete cliccando qui, per consultare tutto il catalogo in offerta. Qui sotto potrete trovare altre offerte in vista deò Black Friday 2021, inoltre vi ricordiamo che la promo di Euronics durerà fino al prossimo 10 novembre.

BLACK FRIDAY 2021, QUANDO INIZIA? ANCHE LEROY MERLIN FA IL VENERDI’ NERO

Il Black Friday, anche nel 2021, sarà un’occasione che verrà sfruttata da moltissimi rivenditori, non soltanto quelli che mettono in commercio tecnologia. E’ il caso ad esempio di Leroy Merlin, catena dove è possibile acquistare di tutto per il fai da te, ma anche mobili e non solo, e che per il venerdì nero 2021 ha deciso di dare vita ad una serie di sconti, che potrete trovare sul sito ufficiale della stessa azienda. Si tratta di un “anticipo” di Black Friday 2021, che Leroy Merlin ha deciso di chiamare Black November, e promo che scadrà il 21 novembre prossimo.

Centinaia i prodotti messi a disposizione del cliente fra piastrelle, colle, plafoniere, portafinestre, decoder, tappeti, radiatori, lampadine, portabottiglie e via discorrendo, con prezzi che potranno essere fino al 50 per cento più bassi rispetto a quelli normali di listino. Se volete vedere nel dettaglio tutte le offerte, vi lasciamo alla pagine ufficiale della promozione Black Friday 2021 che potrete consultare cliccando qui.



